„Jeden Moment genossen“: Hirscher zurück am Ski

Eine Entscheidung, ob und – wenn ja – wie Hirscher in den Ski-Zirkus zurückkehrt soll bei der FIS-Herbstsitzung in Genf in zwei Wochen fallen. „Soweit wir informiert sind, hat er sich gut erholt. Er hat hart trainiert und es freut uns, dass es Marcel wieder gut geht“, meinte FIS-Renndirektor Markus Waldner gegenüber dem ORF. Hirscher hat zwar nur drei von seinen eigentlich 20 Wildcard-Starts absolviert, allerdings sind seither nun schon fast zwei Jahre vergangen. Waldner gab an, dass möglicherweise ein Verletztenstatus benutzt werden kann. „Theoretisch kann er noch 17-mal mit diesem Status fahren.“ Es bedürfe aber für jedes Rennen einer eigenen Anfrage.