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„Jeden Moment genossen“: Hirscher zurück am Ski

Ski Alpin
17.09.2026 17:24
Marcel Hirscher ist zurück auf dem Schnee.
Marcel Hirscher ist zurück auf dem Schnee.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marcel Hirscher hat auf seinem Weg zurück in den Ski-Weltcup einen großen Schritt nach vorn gemacht. Nach acht Monaten stieg der gebürtige Salzburger erstmals wieder in eine Ski-Bindung.

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In den Indoor-Ski-Hallen von Zoetermeer in den Niederlanden wagte sich Hirscher wieder zurück auf den Schnee. „Ich habe jeden Moment genossen“, ließ sich der 37-Jährige von seiner Ski-Marke Van Deer auf Instagram zitieren.

Böse Knieverletzung
Ende 2024 hatte sich Hirscher im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, seither bestritt der für die Niederlande startende Technik-Spezialist kein Weltcup-Rennen mehr.

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Eine Entscheidung, ob und – wenn ja – wie Hirscher in den Ski-Zirkus zurückkehrt soll bei der FIS-Herbstsitzung in Genf in zwei Wochen fallen. „Soweit wir informiert sind, hat er sich gut erholt. Er hat hart trainiert und es freut uns, dass es Marcel wieder gut geht“, meinte FIS-Renndirektor Markus Waldner gegenüber dem ORF. Hirscher hat zwar nur drei von seinen eigentlich 20 Wildcard-Starts absolviert, allerdings sind seither nun schon fast zwei Jahre vergangen. Waldner gab an, dass möglicherweise ein Verletztenstatus benutzt werden kann. „Theoretisch kann er noch 17-mal mit diesem Status fahren.“ Es bedürfe aber für jedes Rennen einer eigenen Anfrage. 

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