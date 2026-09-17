Aufatmen: Im Handel stabilisiert sich die Lage

Der Kärntner Einzelhandel kann wieder aufatmen – und das trotz der unsicheren Nachfrage. Sinkende Teuerungen und gute Umsätze sorgen bei den Unternehmern für Erleichterung. Auch bei den Insolvenzen gibt es einen kleinen Lichtblick: Nach zwei Jahren mit steigenden Zahlen zeichnet sich erstmals wieder eine leichte Entspannung ab. Auf der anderen Seite bleiben der Abfluss der Kaufkraft ins Ausland, die abnehmende Gewinnspanne der Unternehmen und die zunehmende Bürokratie Sorgenkinder.