Frankreich wird zum neuen Sorgenkind der Eurozone

Die Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr dürfte die politische Ungewissheit und die Sorgen um die Staatsfinanzen noch einmal verschärfen. Den Kandidaten der linken und rechten Lager, die teure Wahlprogramme vertreten, werden gute Chancen eingeräumt. Daniel Hartmann, Chefvolkswirt bei Bantleon, taxiert einen möglichen Sieg von Rechtspopulistin Marine Le Pen (Rassemblement National) derzeit auf mindestens 60 Prozent. Unter einer Präsidentin Le Pen dürfte die Konsolidierung der Staatsfinanzen aus seiner Sicht nicht oben auf der Agenda stehen – „zu rechnen wäre vielmehr mit anhaltend hohen Haushaltsdefiziten“.