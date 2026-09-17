Tanz- und Performancekunst unter Zugzwang

Nach dem überaus gelungenen Auftakt im Vorjahr bespielt das zeitgenössische Tanz- und Performancefestival Zugzwang mit seiner zweiten Ausgabe neun Tage lang vier verschiedene Schauplätze in Klagenfurt.
Noch mehr Vielfalt verspricht das Programm, mit dem Dušana Baltič von 19. bis 27. September den ausdrucksstarken Beweis anzutreten sucht „dass zeitgenössischer Tanz weit über klassische Theateröffentlichkeit hinaus Menschen erreichen kann.“ Untermauert wird die Intention der künstlerischen Leiterin vom Vorjahreserfolg und einem Instagram-Beitrag zur Festivalperformance „Heat Island“, die „viral gegangen und bislang von mehr als 1,8 Millionen Mal aufgerufen worden ist.“
Ein Festival, vier Schauplätze
Ganz so viele Besucher werden es vor Ort alleine schon platzbedingt sicher nicht sein. Aber eine geballte Ladung Zeitgenössisches sorgt mit lokalen, nationalen und internationalen Positionen im Volkshaus (iKult), Volkskino, kärnten.museum und in der Villa for Forest wohl für viel Begeisterung und manches Aha-Erlebnis, tanzen doch zwei Uraufführungen und zwei Österreichische Erstaufführungen an.
Zwei Uraufführungen, zwei Österreich-Premieren
Ein Hofnarr, der zwar immer weiter unterhalten soll, aber in der Wiederholungsschleife steckt, ist Inhaltsträger des neuen Solos „The Show must go wrong“, von Michael Sellers, der soziale Rollen und Erwartungshaltungen erforscht. Die zweite Uraufführung ist „Respire“ von Anna Possarnig geschuldet, die den Atem zur gemeinsamen Sprache von Körper und Live-Sax-Musik macht.
„Invisible People“ von Alisa Berger widmet sich als experimenteller Dokumentarfilm dem japanischen Butoh-Tanz zwischen Rebellion, Ritual und Meditation. Und auch die japanische Künstlerin REONA gastiert erstmals für Zugzwang in Österreich und reist dafür von Tokio an.
Hungry Sharks wieder in Kärnten
Ein kärntnerslowenischer Beitrag ist Mirjam Sadjak und dem Kollektiv „von links“ geschuldet, die Tanz, textile Handwerkskunst und gesellschaftliche Fragestellung verweben, während Navaridas & Deutinger performativ durchs kärnten.museum führen und Valentin Alferys Hungry Sharks seit langem wieder einmal in Kärnten mit „Destination FCKD“ zubeißen – ergänzt von Workshops für jede Altersgruppe und Party. Ausführliche Infos: zugzwangfestival.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.