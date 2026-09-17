Tanz- und Performancekunst unter Zugzwang

Ein Festival, vier Schauplätze

Ganz so viele Besucher werden es vor Ort alleine schon platzbedingt sicher nicht sein. Aber eine geballte Ladung Zeitgenössisches sorgt mit lokalen, nationalen und internationalen Positionen im Volkshaus (iKult), Volkskino, kärnten.museum und in der Villa for Forest wohl für viel Begeisterung und manches Aha-Erlebnis, tanzen doch zwei Uraufführungen und zwei Österreichische Erstaufführungen an.