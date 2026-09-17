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Tanz- und Performancekunst unter Zugzwang

Kärnten
17.09.2026 16:00
REONA: Von Tokio nach Klagenfurt für die Österreich-Premiere der japanischen Künstlerin.
REONA: Von Tokio nach Klagenfurt für die Österreich-Premiere der japanischen Künstlerin.(Bild: Zugzwang)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Nach dem überaus gelungenen Auftakt im Vorjahr bespielt das zeitgenössische Tanz- und Performancefestival Zugzwang mit seiner zweiten Ausgabe neun Tage lang vier verschiedene Schauplätze in Klagenfurt.

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Noch mehr Vielfalt verspricht das Programm, mit dem Dušana Baltič von 19. bis 27. September den ausdrucksstarken Beweis anzutreten sucht „dass zeitgenössischer Tanz weit über klassische Theateröffentlichkeit hinaus Menschen erreichen kann.“ Untermauert wird die Intention der künstlerischen Leiterin vom Vorjahreserfolg und einem Instagram-Beitrag zur Festivalperformance „Heat Island“, die „viral gegangen und bislang von mehr als 1,8 Millionen Mal aufgerufen worden ist.“

Ein Festival, vier Schauplätze
Ganz so viele Besucher werden es vor Ort alleine schon platzbedingt sicher nicht sein. Aber eine geballte Ladung Zeitgenössisches sorgt mit lokalen, nationalen und internationalen Positionen im Volkshaus (iKult), Volkskino, kärnten.museum und in der Villa for Forest wohl für viel Begeisterung und manches Aha-Erlebnis, tanzen doch zwei Uraufführungen und zwei Österreichische Erstaufführungen an.

Zwei Uraufführungen, zwei Österreich-Premieren
Ein Hofnarr, der zwar immer weiter unterhalten soll, aber in der Wiederholungsschleife steckt, ist Inhaltsträger des neuen Solos „The Show must go wrong“, von Michael Sellers, der soziale Rollen und Erwartungshaltungen erforscht. Die zweite Uraufführung ist „Respire“ von Anna Possarnig geschuldet, die den Atem zur gemeinsamen Sprache von Körper und Live-Sax-Musik macht.

„Invisible People“ von Alisa Berger widmet sich als experimenteller Dokumentarfilm dem japanischen Butoh-Tanz zwischen Rebellion, Ritual und Meditation. Und auch die japanische Künstlerin REONA gastiert erstmals für Zugzwang in Österreich und reist dafür von Tokio an.

Hungry Sharks wieder in Kärnten
Ein kärntnerslowenischer Beitrag ist Mirjam Sadjak und dem Kollektiv „von links“ geschuldet, die Tanz, textile Handwerkskunst und gesellschaftliche Fragestellung verweben, während Navaridas & Deutinger performativ durchs kärnten.museum führen und Valentin Alferys Hungry Sharks seit langem wieder einmal in Kärnten mit „Destination FCKD“ zubeißen – ergänzt von Workshops für jede Altersgruppe und Party. Ausführliche Infos: zugzwangfestival.at

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