Blutiges Ende der Hassliebe: Getöteter amtsbekannt

Partnerin lagt blutüberströmt am Boden

Am Mittwoch gegen 13.15 Uhr eskalierte die Beziehung endgültig. Nachbarn hörten Hilferufe und alarmierten die Polizei. Als die erste Streife die unversperrte Wohnung betrat, lag die Frau nach mehreren Stichen blutüberströmt in den Räumen. Der Angriff war jedoch noch nicht vorbei: Der 39-Jährige hielt seiner schwer verletzten Partnerin eine Schere an die Brust und drohte, sie zu töten. Ein Polizist gab mehrere Schüsse in den Oberkörper des Mannes ab. Dieser starb am Tatort, die Frau ist mittlerweile außer Lebensgefahr.