Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schüsse in Bad Vöslau

Blutiges Ende der Hassliebe: Getöteter amtsbekannt

Niederösterreich
17.09.2026 17:41
Ermittler sicherten am Tatort Spuren für die Rekonstruktion des tödlichen Polizeieinsatzes am ...
Ermittler sicherten am Tatort Spuren für die Rekonstruktion des tödlichen Polizeieinsatzes am Mittwoch in Bad Vöslau.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Thomas Werth
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Von Thomas Werth , Mark Perry und Petra Weichhart

Ein vielfach vorbestrafter Mann hielt seiner Partnerin in Bad Vöslau (NÖ) eine Schere an die Brust. Polizeischüsse stoppten ihn – und retteten wohl die 27-Jährige. Eine Obduktion soll den genauen Ablauf der Tat klären. Geklärt werden muss außerdem, ob eine Notwehrsituation vorlag.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Beziehung der beiden war von Gewalt und Polizeieinsätzen geprägt. Der jüngste kostete ihn das Leben – und dürfte ihres gerettet haben.

Paar in Drogenersatzprogramm
Einen Tag nach der Tragödie in einer Wohnung in Bad Vöslau kommen neue Details ans Licht. Das arbeitslose Paar bewegte sich seit Jahren im Suchtgiftmilieu, beide nahmen an einem Drogenersatzprogramm teil. Der 39-Jährige hatte zudem ein langes Vorstrafenregister – unter anderem wegen Suchtgiftdelikten und Einbrüchen.

Zitat Icon

Es wurden mehrere Schüsse in den Oberkörper des Mannes abgegeben. Die genaue Anzahl und die genaue Todesursache soll die Obduktion klären.

Silke Pernsteiner, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt

War nicht der erste Polizeieinsatz an der Adresse
Auch an der gemeinsamen Adresse musste die Polizei wiederholt einschreiten. Die Gewalt soll von beiden ausgegangen sein. Mehrmals wurden Betretungsverbote ausgesprochen – auch gegen die 27-Jährige, nachdem sie ihren Partner in die Lippe gebissen haben soll.

Partnerin lagt blutüberströmt am Boden
Am Mittwoch gegen 13.15 Uhr eskalierte die Beziehung endgültig. Nachbarn hörten Hilferufe und alarmierten die Polizei. Als die erste Streife die unversperrte Wohnung betrat, lag die Frau nach mehreren Stichen blutüberströmt in den Räumen. Der Angriff war jedoch noch nicht vorbei: Der 39-Jährige hielt seiner schwer verletzten Partnerin eine Schere an die Brust und drohte, sie zu töten. Ein Polizist gab mehrere Schüsse in den Oberkörper des Mannes ab. Dieser starb am Tatort, die Frau ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Lesen Sie auch:
Der Angreifer wurde tödlich getroffen, die schwer verletzte Frau kam ins Krankenhaus.
Blutige Beziehungstat
Polizei erschießt Mann nach Messerattacke auf Frau
16.09.2026

Notwehr wird geprüft
Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Auch ein Ballistiker wurde bestellt. Der Experte soll Schusszahl, Entfernung und Treffer klären, die Obduktion die genaue Todesursache. Den Ablauf und den Waffengebrauch untersucht auch die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.09.2026 17:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
354.669 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
130.115 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
108.707 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1845 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1760 mal kommentiert
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
1202 mal kommentiert
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf