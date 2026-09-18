Gewinnen Sie Tickets fürs Stadion-Spektakel!

Ein Stadion voller Lichter, tausende Fans und Welthits, die wohl jeder kennt: Enrique Iglesias sorgt am 26. September in Bratislava für ein spektakuläres Sommerfinale. Mit der „Krone“ können Sie live dabei sein – wir verlosen 5x2 Tickets!
Wenn die ersten Töne von Hits wie „Hero“, „Escape“, „Bailando“ oder „I Like It“ erklingen, verwandelt sich das Fußballstadion in Bratislava in eine riesige Showbühne. LED-Armbänder lassen das gesamte Publikum im Takt der Musik erstrahlen, dazu kommen Konfetti, riesige Ballons, aufwendige Lichtshows und spektakuläre visuelle Effekte.
Enrique Iglesias gehört seit Jahrzehnten zu den größten internationalen Popstars und hat mit seinen Songs Generationen von Fans begleitet. In Bratislava erwartet die Besucher nicht nur ein Konzert, sondern ein echtes Stadionerlebnis, bei dem Bühne und Publikum miteinander verschmelzen. Besonders macht den Abend auch: Das Konzert in Bratislava ist Iglesias’ letztes Livekonzert in Europa in diesem Jahr.
Jetzt Tickets gewinnen!
Die „Krone“ verlost 5x2 Tickets für Enrique Iglesias am 26. September in Bratislava. Machen Sie mit und sichern Sie sich mit etwas Glück einen unvergesslichen Konzertabend für sich und eine Begleitperson!