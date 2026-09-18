Gewinnen Sie Tickets fürs Stadion-Spektakel!

Enrique Iglesias gehört seit Jahrzehnten zu den größten internationalen Popstars und hat mit seinen Songs Generationen von Fans begleitet. In Bratislava erwartet die Besucher nicht nur ein Konzert, sondern ein echtes Stadionerlebnis, bei dem Bühne und Publikum miteinander verschmelzen. Besonders macht den Abend auch: Das Konzert in Bratislava ist Iglesias’ letztes Livekonzert in Europa in diesem Jahr.