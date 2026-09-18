Rote Gewerkschaft rückt von SPÖ-Chef Babler ab

Babler mit Kurs für Andersdenkende „nicht wählbar“

Die „Krone“ konfrontierte den Gewerkschafter, den viele als nächsten ÖGB- oder Arbeiterkammer-Chef sehen, mit den Inhalten. „Bei den internen Beratungen geht es natürlich um die Frage, wie wir 2029 die Wahl gewinnen. Ehrliche Diskussionen ohne Tabus über Inhalte und Personen sind dabei Gegenstand – nichts Ungewöhnliches, ein Prozess, der in jeder Partei stattfindet“, erklärt er. Babler polarisiere und sei mit seinem Kurs für Andersdenkende „nicht wählbar“.