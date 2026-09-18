Garantie von Klopp! Routinier zurück im DFB-Kader

Mit Marc-Andre ter Stegen kehrt ein Routinier in den DFB-Kader zurück, der sich jahrelang im Nationalteam in einer unglücklichen Situation befand und auch immer wieder für Diskussionen sorgte. Vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp hat der Routinier nun nicht nur eine neue Chance, sondern gleich auch eine Startplatzgarantie erhalten.
„Eine Mannschaft braucht Stabilität, wenn die Achse passt, dann darf man drumherum auch ein bisschen spinnen“, erklärte Klopp am Rande der Präsentation seines ersten DFB-Kaders. Teil dieser Achse ist für den neuen deutschen Bundestrainer auch Torwart Marc-Andre ter Stegen!
Denn der Routinier kehrt ins Nationalteam zurück und erhält von Klopp gleich eine Garantie: „Für den Moment ist Marc-Andre ter Stegen meine Nummer eins. Er wird auch im ersten Spiel im Tor stehen!“ Die Verletzung vor der WM sei zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt erfolgt, bedauert Klopp. Allerdings: „Er ist jetzt fit und genau derselbe Torwart wie vorher. Wir haben da genau hingeschaut und er macht einen sehr guten Eindruck!“
Unglückliche Rolle im DFB-Team
Über Jahre musste sich ter Stegen mit der Backup-Rolle hinter Manuel Neuer begnügen. Immer wieder entbrannten darüber auch Diskussionen. „Manuel Neuer war über Jahre der beste Torhüter der Welt und trotzdem wussten wir immer, dass wir mit Marc-Andre dahinter einen weiteren Mann im Tor haben, der ebenfalls Weltklasse ist“, lobt der ehemalige Dortmund- und Liverpool-Trainer. Nach dem erneuten Rücktritt von Neuer sei ter Stegen demnach nur die logische Option.
Kritik an seiner Entscheidung, würgt Klopp dabei schon im Vorfeld ab: „Wenn es dann Leute gibt, die sagen, dass er jetzt ‘nur‘ in Holland spielt, dann kann ich denen sagen: In der dortigen Liga geht es richtig zur Sache!“ Bei ihm, so der 59-Jährige, würde alles jederzeit von Leistung abhängen.
Debatten über die anhaltende Torwart-Frage kann Klopp nicht verstehen. „Man hätte irgendwie das Gefühl bekommen können, dass Deutschland das immer eine Torhüternation war sozusagen, auf einmal ein Torhüterproblem hat. Haben wir überhaupt nicht“, stellt der neue Bundestrainer abschließend klar und verweist dabei auf Alexander Nübel, Jonas Urbig und Noah Atubolu als starke Vertreter einer neuen Generation.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.