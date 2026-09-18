Garantie von Klopp! Routinier zurück im DFB-Kader

Denn der Routinier kehrt ins Nationalteam zurück und erhält von Klopp gleich eine Garantie: „Für den Moment ist Marc-Andre ter Stegen meine Nummer eins. Er wird auch im ersten Spiel im Tor stehen!“ Die Verletzung vor der WM sei zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt erfolgt, bedauert Klopp. Allerdings: „Er ist jetzt fit und genau derselbe Torwart wie vorher. Wir haben da genau hingeschaut und er macht einen sehr guten Eindruck!“