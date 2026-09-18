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Teil seiner „Achse“

Garantie von Klopp! Routinier zurück im DFB-Kader

Fußball International
18.09.2026 05:17
Jürgen Klopp hat für Klarheit auf der Torhüter-Position gesorgt.
Jürgen Klopp hat für Klarheit auf der Torhüter-Position gesorgt.(Bild: EPA/PETER KLAUNZER)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Mit Marc-Andre ter Stegen kehrt ein Routinier in den DFB-Kader zurück, der sich jahrelang im Nationalteam in einer unglücklichen Situation befand und auch immer wieder für Diskussionen sorgte. Vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp hat der Routinier nun nicht nur eine neue Chance, sondern gleich auch eine Startplatzgarantie erhalten. 

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„Eine Mannschaft braucht Stabilität, wenn die Achse passt, dann darf man drumherum auch ein bisschen spinnen“, erklärte Klopp am Rande der Präsentation seines ersten DFB-Kaders. Teil dieser Achse ist für den neuen deutschen Bundestrainer auch Torwart Marc-Andre ter Stegen!

Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter Stegen(Bild: EPA/Olaf Kraak)

Denn der Routinier kehrt ins Nationalteam zurück und erhält von Klopp gleich eine Garantie: „Für den Moment ist Marc-Andre ter Stegen meine Nummer eins. Er wird auch im ersten Spiel im Tor stehen!“ Die Verletzung vor der WM sei zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt erfolgt, bedauert Klopp. Allerdings: „Er ist jetzt fit und genau derselbe Torwart wie vorher. Wir haben da genau hingeschaut und er macht einen sehr guten Eindruck!“ 

Unglückliche Rolle im DFB-Team
Über Jahre musste sich ter Stegen mit der Backup-Rolle hinter Manuel Neuer begnügen. Immer wieder entbrannten darüber auch Diskussionen. „Manuel Neuer war über Jahre der beste Torhüter der Welt und trotzdem wussten wir immer, dass wir mit Marc-Andre dahinter einen weiteren Mann im Tor haben, der ebenfalls Weltklasse ist“, lobt der ehemalige Dortmund- und Liverpool-Trainer. Nach dem erneuten Rücktritt von Neuer sei ter Stegen demnach nur die logische Option. 

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Kritik an seiner Entscheidung, würgt Klopp dabei schon im Vorfeld ab: „Wenn es dann Leute gibt, die sagen, dass er jetzt ‘nur‘ in Holland spielt, dann kann ich denen sagen: In der dortigen Liga geht es richtig zur Sache!“ Bei ihm, so der 59-Jährige, würde alles jederzeit von Leistung abhängen. 

Alexander Nübel
Alexander Nübel(Bild: AFP/APA/Tobias SCHWARZ)

Debatten über die anhaltende Torwart-Frage kann Klopp nicht verstehen. „Man hätte irgendwie das Gefühl bekommen können, dass Deutschland das immer eine Torhüternation war sozusagen, auf einmal ein Torhüterproblem hat. Haben wir überhaupt nicht“, stellt der neue Bundestrainer abschließend klar und verweist dabei auf Alexander Nübel, Jonas Urbig und Noah Atubolu als starke Vertreter einer neuen Generation. 

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