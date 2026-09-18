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Durchwachsener Start ins Wetter-Wochenende

Österreich
18.09.2026 05:00
Regen und Sonne wechseln sich am Freitag je nach Region ab – der Samstag bringt dann ...
Regen und Sonne wechseln sich am Freitag je nach Region ab – der Samstag bringt dann freundlicheres Wetter.(Bild: nataba - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Freitag startet mit unbeständigem Wetter. Ein Tief aus Italien bringt besonders im Bergland und im Süden Wolken und Regenschauer. Im Norden und Osten Österreichs bleibt es hingegen überwiegend trocken. Am Samstag und Sonntag erwartet uns dann freundlicheres Wetter.

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Am größten ist die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer von der Silvretta bis zu den Tauern und bis Oberkärnten. Nach Osten hin gibt es am Freitag die größten Sonnenfenster.

Der Wind weht nur schwach, die Frühtemperaturen erreichen fünf bis 14 Grad, am Nachmittag kann es bis zu 24 Grad warm werden.

Wochenende bringt mehr Sonne
Nach einem unbeständigen Freitag können wir uns auf ein überwiegend freundliches Wochenende freuen. Der Samstag startet mit ruhigem und recht sonnigem Wetter. Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, danach scheint in weiten Teilen des Landes die Sonne.

Nur kurze Regenschauer am Samstag
Einzelne kurze Regenschauer sind ab Mittag vor allem in der Landesmitte und im Süden möglich. Der Wind bleibt meist schwach. In der Früh werden sechs bis 14 Grad erwartet, am Nachmittag 19 bis 25 Grad.

Sonniger Sonntag
Stellenweise beginnt der Sonntag mit Frühnebel, anschließend überwiegt bis weit in den Tag hinein sonniges Wetter. Von Nordwesten aufziehende Wolken in höheren Schichten können die Sonne regional etwas dämpfen. Erst gegen Abend trübt es sich im nördlichen Ober- und Niederösterreich allmählich ein. Im Donauraum und weiter im Norden frischt im Tagesverlauf der Nordwestwind auf. Die Frühtemperaturen betragen fünf bis 14 Grad, die Tageshöchstwerte 20 bis 27 Grad.

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