Durchwachsener Start ins Wetter-Wochenende

Sonniger Sonntag

Stellenweise beginnt der Sonntag mit Frühnebel, anschließend überwiegt bis weit in den Tag hinein sonniges Wetter. Von Nordwesten aufziehende Wolken in höheren Schichten können die Sonne regional etwas dämpfen. Erst gegen Abend trübt es sich im nördlichen Ober- und Niederösterreich allmählich ein. Im Donauraum und weiter im Norden frischt im Tagesverlauf der Nordwestwind auf. Die Frühtemperaturen betragen fünf bis 14 Grad, die Tageshöchstwerte 20 bis 27 Grad.