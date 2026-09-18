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Auf zur Wiesn

Tickets für die Wiener Kaiser Wiesn gewinnen

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18.09.2026 05:00
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Am 24. September startet die Wiener Kaiser Wiesn mit einem großem Festzug!
Am 24. September startet die Wiener Kaiser Wiesn mit einem großem Festzug!(Bild: stefandiesner.com)
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Tracht aus dem Kasten holen und auf geht´s zur Wiesn-Gaudi! Die „Krone“ bringt Sie mitten hinein ins Festgeschehen und verlost 4x100 Tickets für die Wiener Kaiser Wiesn. Die Karten werden auf die drei Wiesn-Tage am 1., 2. und 3. Oktober aufgeteilt. Freuen Sie sich auf Live-Musik, ausgelassene Stimmung und herzhafte Schmankerl. Wer mit etwas Glück dabei sein möchte einfach unten das Formular ausfüllen.

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Dirndl raus, Lederhose an und auf in den Prater! Nur noch vier Tage, dann beginnt die Wiener Kaiser Wiesn – und heuer soll Wien nicht einfach nur zuschauen, sondern gemeinsam in die Wiesn-Saison hineinfeiern. Schon der 24. September wird zum großen Erlebnis. Ab 10 Uhr trifft man sich bei Kolariks Luftburg, bevor sich der traditionelle Festzugdurch den Prater in Bewegung setzt. Mit Pferdekutsche, Trachtenkapelle, Volkstanzgruppen, Ehrengästen und jeder Menge Vorfreude geht es gemeinsam Richtung Kaiserwiese. Wer Lust auf Tracht, Brauchtum und echte Wiesn-Stimmung hat, ist eingeladen, dabei zu sein und den großen Einzug mitzuerleben.

(Bild: stefandiesner.com)

Um 12 Uhr heißt es endlich wieder: „O‘zapft is!“
Auf der Kaiserwiese wartet dann der traditionelle Bieranstich. Im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Alexander Nikolai wird Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest offiziell eröffnet. Und danach wird nicht lange gefackelt: Die Edlseer sorgen mit ihrer unverwechselbaren steirischen Wiesn-Musi für beste Stimmung.

Für Partystimmung wird gesorgt.
Für Partystimmung wird gesorgt.(Bild: stefandiesner.com)

Mit Lisa Miko kommt zusätzlich ein ganz anderer Sound auf die Kaiserwiese: Die Burgenländerin verbindet Mundart mit tanzbaren EDM-Beats und macht daraus ihren ganz eigenen „Dialekt Dance“. Tradition trifft auf neue Sounds – genau diese Mischung gehört zur Wiener Kaiser Wiesn 2026. Dann gibt es ohnehin kein Halten mehr. Die Maß werden gehoben, die Musi spielt auf und aus dem feierlichen Einzug wird die erste große Wiesn-Gaudi des Jahres. Und das ist erst der Anfang: 18 Tage lang wird die Kaiserwiese zum Treffpunkt für alle, die gemeinsam feiern, schunkeln, tanzen und österreichische Lebensfreude genießen wollen.

Mitmachen und gewinnen
Tracht aus dem Kasten holen und auf geht´s zur Wiesn-Gaudi! Die „Krone“ bringt Sie mitten hinein ins Festgeschehen und verlost 4x100 Tickets für die Wiener Kaiser Wiesn. Die Karten werden auf die drei Wiesn-Tage am 1., 2. und 3. Oktober aufgeteilt. Freuen Sie sich auf Live-Musik, ausgelassene Stimmung und herzhafte Schmankerl. Wer mit etwas Glück dabei sein möchte einfach unten das Formular ausfüllen.

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