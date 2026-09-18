Tickets für die Wiener Kaiser Wiesn gewinnen

Mit Lisa Miko kommt zusätzlich ein ganz anderer Sound auf die Kaiserwiese: Die Burgenländerin verbindet Mundart mit tanzbaren EDM-Beats und macht daraus ihren ganz eigenen „Dialekt Dance“. Tradition trifft auf neue Sounds – genau diese Mischung gehört zur Wiener Kaiser Wiesn 2026. Dann gibt es ohnehin kein Halten mehr. Die Maß werden gehoben, die Musi spielt auf und aus dem feierlichen Einzug wird die erste große Wiesn-Gaudi des Jahres. Und das ist erst der Anfang: 18 Tage lang wird die Kaiserwiese zum Treffpunkt für alle, die gemeinsam feiern, schunkeln, tanzen und österreichische Lebensfreude genießen wollen.