Wunsch des Taxifahrers in Sofia erfüllte sich

„Das war eine hervorragende Arbeit der Mannschaft. Gerade auf der Innenverteidiger-Position bin ich sehr zufrieden. Wir haben eine gute Tiefe“, erklärte der Deutsche. Der seine Stammelf weitgehend gefunden zu haben scheint und zuletzt überraschend wenige Wechsel vornahm. Seine Erklärung dafür: „Die letzten Spielpaarungen haben uns etwas mehr Zeit gegeben, es war kein Donnerstag-Sonntag-Rhythmus.“ Diese Woche ist das anders – bereits übermorgen wartet in der Liga ein Hit: Sturm Graz kommt nach Salzburg!