Sagenjäger ist jetzt auch in Bayern unterwegs

Bei den „Rosenheim-Cops“ ist Max Müller seit der ersten Folge dabei. Derzeit tritt er etwas kürzer, weil seine Mutter in ein Seniorenheim in Wien zog und er mehr Zeit mit ihr verbringen will. Der Schauspieler, der als Kult-Polizist Michi Mohr einem großen Publikum bekannt ist, ist seiner Heimat Kärnten dennoch eng verbunden – und widmet sich weiterhin mit vollem Einsatz den „Sagenjägern“.