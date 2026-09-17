Sagenjäger ist jetzt auch in Bayern unterwegs

Max Müller ist als beliebter Polizeihauptmeister Michi Mohr in der Erfolgsserie „Die Rosenheim-Cops“ bekannt. Mit Leidenschaft ist er auch als Sagernjäger unterwegs, nach 32 Folgen in Österreich geht er jetzt auch mystischen Legenden in Bayern auf die Spur. Auch ein Heimspiel in St. Veit wartet.
Bei den „Rosenheim-Cops“ ist Max Müller seit der ersten Folge dabei. Derzeit tritt er etwas kürzer, weil seine Mutter in ein Seniorenheim in Wien zog und er mehr Zeit mit ihr verbringen will. Der Schauspieler, der als Kult-Polizist Michi Mohr einem großen Publikum bekannt ist, ist seiner Heimat Kärnten dennoch eng verbunden – und widmet sich weiterhin mit vollem Einsatz den „Sagenjägern“.
In Österreich wurden bereits zahlreiche Folgen der Serie gedreht. „32 Folgen wurden seit dem Jahr 2023 produziert, zehn davon in Kärnten“, berichtet Kameramann Mario Barta. Am 20. September ist die Vorpremiere in Treibach.
32 Sagenjäger-Folgen in Österreich
Nun gibt es ganz interessante Neuigkeiten: „Auch in Deutschland werden die ersten zwei Folgen gedreht. In Bayern gibt es ebenso viele Sagen. Eine Serie wird in Garmisch gedreht“, verrät Barta.
Das Interesse an den „Sagenjägern“ ist groß: Bislang haben 12,4 Millionen Menschen die Folgen gesehen. Die Produktion verbindet regionale Sagen und Geschichten mit aufwendiger filmischer Umsetzung und führt die Zuschauer an Schauplätze in Österreich und nun auch nach Deutschland.
Eine besondere Gelegenheit, Max Müller live zu erleben, gibt es am 24. September in St. Veit. Dort verwandelt sich ab 19.30 Uhr der Fuchspalast in den Schauplatz eines literarisch-musikalischen Abends. Wenn bayerischer Grant auf Kärntner Schmäh trifft und dazu eine kräftige Prise Krimi und Humor kommt, ist Unterhaltung garantiert. Max Müller steht gemeinsam mit dem in St. Veit aufgewachsenen und heute in Klagenfurt lebenden Bestsellerautor Roland Zingerle auf der Bühne.
Bayrischer Grant und Kärntner Schmäh in St. Veit
Im Mittelpunkt steht Zingerles Bayernkrimi „Die Rotkäppchen-Misere“. Gemeinsam präsentieren Müller und Zingerle einen Abend zwischen Krimispannung, Lesung und Humor. Für den musikalischen Soundtrack sorgt das Duo „Lehner.plus“ mit Christian Lehner und Stefan Flores. Sie begleiten die Leseblöcke mit Liedern.
Damit verbindet der Abend gleich mehrere Welten von Max Müller: den bekannten Rosenheim-Cop, seine Verbundenheit mit Kärnten und sein Engagement bei den „Sagenjägern“.
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