Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Müller in St. Veit

Sagenjäger ist jetzt auch in Bayern unterwegs

Kärnten
17.09.2026 21:00
Der Klagenfurter Max Müller ist seit 25 Jahren im Fernsehenn zu sehen.
Der Klagenfurter Max Müller ist seit 25 Jahren im Fernsehenn zu sehen.(Bild: Mario Barta)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Max Müller ist als beliebter Polizeihauptmeister Michi Mohr in der Erfolgsserie „Die Rosenheim-Cops“ bekannt. Mit Leidenschaft ist er auch als Sagernjäger unterwegs, nach 32 Folgen in Österreich geht er jetzt auch mystischen Legenden in Bayern auf die Spur. Auch ein Heimspiel in St. Veit wartet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei den „Rosenheim-Cops“ ist Max Müller seit der ersten Folge dabei. Derzeit tritt er etwas kürzer, weil seine Mutter in ein Seniorenheim in Wien zog und er mehr Zeit mit ihr verbringen will. Der Schauspieler, der als Kult-Polizist Michi Mohr einem großen Publikum bekannt ist, ist seiner Heimat Kärnten dennoch eng verbunden – und widmet sich weiterhin mit vollem Einsatz den „Sagenjägern“.

Max Müller mit den bekannten Kommissaren Dieter Fischer und Igor Jeftic.
Max Müller mit den bekannten Kommissaren Dieter Fischer und Igor Jeftic.(Bild: Bojan Ritan)
Max Müller als Michi Mohr ist immer sympathisch.
Max Müller als Michi Mohr ist immer sympathisch.(Bild: Linda Gschwentner)
Auch als Sagenjäger fühlt er sich wohl.
Auch als Sagenjäger fühlt er sich wohl.(Bild: Mario Barta)

In Österreich wurden bereits zahlreiche Folgen der Serie gedreht. „32 Folgen wurden seit dem Jahr 2023 produziert, zehn davon in Kärnten“, berichtet Kameramann Mario Barta. Am 20. September ist die Vorpremiere in Treibach.

32 Sagenjäger-Folgen in Österreich
Nun gibt es ganz interessante Neuigkeiten: „Auch in Deutschland werden die ersten zwei Folgen gedreht. In Bayern gibt es ebenso viele Sagen. Eine Serie wird in Garmisch gedreht“, verrät Barta.

Das Interesse an den „Sagenjägern“ ist groß: Bislang haben 12,4 Millionen Menschen die Folgen gesehen. Die Produktion verbindet regionale Sagen und Geschichten mit aufwendiger filmischer Umsetzung und führt die Zuschauer an Schauplätze in Österreich und nun auch nach Deutschland.

Eine besondere Gelegenheit, Max Müller live zu erleben, gibt es am 24. September in St. Veit. Dort verwandelt sich ab 19.30 Uhr der Fuchspalast in den Schauplatz eines literarisch-musikalischen Abends. Wenn bayerischer Grant auf Kärntner Schmäh trifft und dazu eine kräftige Prise Krimi und Humor kommt, ist Unterhaltung garantiert. Max Müller steht gemeinsam mit dem in St. Veit aufgewachsenen und heute in Klagenfurt lebenden Bestsellerautor Roland Zingerle auf der Bühne.

Bayrischer Grant und Kärntner Schmäh in St. Veit
Im Mittelpunkt steht Zingerles Bayernkrimi „Die Rotkäppchen-Misere“.  Gemeinsam präsentieren Müller und Zingerle einen Abend zwischen Krimispannung, Lesung und Humor. Für den musikalischen Soundtrack sorgt das Duo „Lehner.plus“ mit Christian Lehner und Stefan Flores. Sie begleiten die Leseblöcke mit Liedern.

Damit verbindet der Abend gleich mehrere Welten von Max Müller: den bekannten Rosenheim-Cop, seine Verbundenheit mit Kärnten und sein Engagement bei den „Sagenjägern“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
17.09.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
355.832 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
136.573 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
109.696 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1855 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1447 mal kommentiert
Günther Paal
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1274 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Mehr Kärnten
Müller in St. Veit
Sagenjäger ist jetzt auch in Bayern unterwegs
Die Herbstmesse lockt
So bereitet man sich auf die kalte Jahreszeit vor
Sport Tv Logo
„War immer positiv“
VSV-Neuzugang im nächsten finanziellen Debakel
Krone Plus Logo
SPÖ erschüttert
Doppel-Abgang löst rotes Beben in Spittal aus
„Licht am Horizont“
Aufatmen: Im Handel stabilisiert sich die Lage
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf