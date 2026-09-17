So bereitet man sich auf die kalte Jahreszeit vor

Wenn draußen die Tage kürzer werden, rückt das gemütliche Heim in den Mittelpunkt. Auf der Herbstmesse warten viele Ideen! Bis Sonntag gibt es dort noch so einiges zu entdecken.
Von Wellness bis Wintermode: Die Klagenfurter Herbstmesse zeigt noch bis Sonntag, wie man es sich in der kalten Jahreszeit richtig gut gehen lässt. Neben kulinarischen Angeboten können Besucher modernste Matratzen sowie Liege- und Massagesessel testen.
„Die Menschen bereiten sich auf den Winter vor“, weiß ein Aussteller, der Infrarotkabinen präsentiert. Ein paar Meter weiter wird gezeigt, wie sich Früchte und Kräuter haltbar machen lassen – etwa in einer Dörrkiste aus Zirbenholz. Auch ätherische Öle stehen hoch im Kurs. „Minze und Eukalyptus sind für mich das Beste, wenn ich verschnupft bin“, schwört eine Anbieterin.
Und damit es draußen nicht kalt wird, findet sich in einer ganzen Halle alles rund um warme Winterbekleidung: Mäntel, Mützen, Schuhe, Schals und vieles mehr.
Dazu gibt es zahlreiche Ideen für Haus und Alltag. Wer sich inspirieren lassen möchte, findet auf der Messe ebenso neue Produkte wie persönliche Beratung.
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