So bereitet man sich auf die kalte Jahreszeit vor

„Die Menschen bereiten sich auf den Winter vor“, weiß ein Aussteller, der Infrarotkabinen präsentiert. Ein paar Meter weiter wird gezeigt, wie sich Früchte und Kräuter haltbar machen lassen – etwa in einer Dörrkiste aus Zirbenholz. Auch ätherische Öle stehen hoch im Kurs. „Minze und Eukalyptus sind für mich das Beste, wenn ich verschnupft bin“, schwört eine Anbieterin.