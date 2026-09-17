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Die Herbstmesse lockt

So bereitet man sich auf die kalte Jahreszeit vor

Kärnten
17.09.2026 20:00
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Wenn draußen die Tage kürzer werden, rückt das gemütliche Heim in den Mittelpunkt. Auf der Herbstmesse warten viele Ideen! Bis Sonntag gibt es dort noch so einiges zu entdecken.

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Von Wellness bis Wintermode: Die Klagenfurter Herbstmesse zeigt noch bis Sonntag, wie man es sich in der kalten Jahreszeit richtig gut gehen lässt. Neben kulinarischen Angeboten können Besucher modernste Matratzen sowie Liege- und Massagesessel testen.

„Die Menschen bereiten sich auf den Winter vor“, weiß ein Aussteller, der Infrarotkabinen präsentiert. Ein paar Meter weiter wird gezeigt, wie sich Früchte und Kräuter haltbar machen lassen – etwa in einer Dörrkiste aus Zirbenholz. Auch ätherische Öle stehen hoch im Kurs. „Minze und Eukalyptus sind für mich das Beste, wenn ich verschnupft bin“, schwört eine Anbieterin.

Und damit es draußen nicht kalt wird, findet sich in einer ganzen Halle alles rund um warme Winterbekleidung: Mäntel, Mützen, Schuhe, Schals und vieles mehr.

Besonders bei Erkältungen sollen ätherische Öle Schleim lösen und zur Genesung beitragen.
Besonders bei Erkältungen sollen ätherische Öle Schleim lösen und zur Genesung beitragen.(Bild: Handler Wolfgang)
Alpaka Wolle hält im Winter schön warm. Aus der Wolle werden Mützen, Schals, Pullover und ...
Alpaka Wolle hält im Winter schön warm. Aus der Wolle werden Mützen, Schals, Pullover und Kuscheltiere hergestellt.(Bild: Handler Wolfgang)
Beim „Krone“-Stand in der Messehalle 1 können sich Leser informieren und beraten lassen.
Beim „Krone“-Stand in der Messehalle 1 können sich Leser informieren und beraten lassen.(Bild: Handler Wolfgang)
Neuste Betten, Matratzen sorgen für den perfekten Schlaf. Dabei spielt auch die Liegeposition ...
Neuste Betten, Matratzen sorgen für den perfekten Schlaf. Dabei spielt auch die Liegeposition eine wichtige Rolle.(Bild: Handler Wolfgang)
Verschiedene Massagestühle, manche sogar mit Musik, laden zum Entspannen ein.
Verschiedene Massagestühle, manche sogar mit Musik, laden zum Entspannen ein.(Bild: Handler Wolfgang)

Dazu gibt es zahlreiche Ideen für Haus und Alltag. Wer sich inspirieren lassen möchte, findet auf der Messe ebenso neue Produkte wie persönliche Beratung.

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