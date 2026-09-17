Theater der Jugend setzt auf Humor und Fantasie

Den Anfang macht nach einem Eröffnungstag am 26. September am 13. Oktober in der Neubaugasse die Uraufführung von Renate Welshs Kinderbuchklassiker „Alle Kinder nach Kinderstadt“. Danach startet man in der Liliengasse mit „Komm runter!“ von Sabrina Myriam Mohamed auch für die Großen in die Saison. Darin erzählt die Wiener Autorin die Geschichte von Freunden, die die Tage vor den Sommerferien mit Schularbeiten, einem rassistischen Klassenvorstand und dem Fastenbrechen erleben.