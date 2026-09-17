„Calisto“: Buntes Götter-Panscherl mit einem Bären

Intendant Stefan Herheim startet im Theater an der Wien mit einer bejubelten Inszenierung der Barockoper „Calisto“.
Sie pirschen durch die Wälder Arkadiens und treiben’s mit jedem, der ihnen in die Quere kommt: Gott Pan, der Faun und Silvano, das sexbesessene Trio. Sie kämpfen gegen die Göttin Diana, der sie den schönen Endimion rauben. Und sie legen sich mit Gottvater Jupiter an, der vom Himmel herabsteigt und die zerstörte Erde neu begrünen will. Dabei entdeckt Jupiter im Gefolge Dianas die Nymphe Calisto. Ein Pantscherl mit ihr empört seine Frau Juno. Sie rächt sich, verwandelt Calisto in einen Bären, den Jupiter schließlich als Sternbild des Bären in den Himmel entrückt.
Freche erotische Pointen
Zum Saisonstart inszeniert Stefan Herheim Francesco Cavallis 1651 in Venedig uraufgeführte Oper „La Calisto“. Eine bunt- turbulente, bejubelte Inszenierung. Längen werden durch ein opulentes Schauvergnügen und freche erotische Pointen kaschiert. Silke Bauer bedient die Bühnenmaschinerie virtuos: Eine Vulva öffnet sich, wird bald Tunnel, bald Wald, bald Himmelstreppe und schließlich ein schimmernder Sternenhimmel. Yashis originelle Kostüme sind auf die Pointen perfekt abgestimmt. Wunderschön das Finale mit großer venezianischer Karnevalsmaskerade.
Christina Pluhar führt ihr Ensemble L’Arpeggiata etwas bieder. An René Jacobs’ legendäre, in Tempi, Farben und Ausdruck wunderbar raffinierte Aufführungen in Brüssel, Aix-en-Provence und im Theater an der Wien (2003) kommt sie nicht heran. Aus der Besetzung ragen Vera-Lotte Boecker als bezaubernde, mit hellem Sopran jubelnde Calisto, Giuseppina Bridelli als rachsüchtige Megäre Juno und Milan Siljanov als lüsterner Jupiter, der – als Diana verkleidet – amüsiert. Entzückend Dianas Liebling Endion, Arnaud Gluck. Amüsant als Radaubrüder Jake Arditti (Satyr), Juan Sancho (Pan) & João Fernandes (Silvano) und Marcel Beekman als La Natura mit klatschendem Hängebusen.
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