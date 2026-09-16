Salzburgs Notlösung: Peter de Caluwe ist Intendant

Was für ein Theater! Die vom Salzburger Festspiel-Kuratorium mit Ach und Krach auf Schiene gebrachte Lösung der Hinterhäuser-Nachfolge zerplatzte dann doch noch. Der ursprünglich als neuer Intendant vorgesehene, dann aber in die seltsame Rolle eines „Co Artistic Directors“ verdrängte Star-Regisseur Barrie Kosky machte daraufhin einen eleganten Abgang. Der Vertrag mit der an die Führungsspitze gehobenen Amsterdamer Operndirektorin Sophie de Lint scheiterte kurz vor Mitternacht an Differenzen hinsichtlich der persönlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.