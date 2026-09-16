Stadt gibt Festspielen Schuld am Baustellen-Chaos

Dabei wollte Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) diese Baustelle erst gar nicht in dieser Form: „Ich hätte gerne gehabt, dass die Arbeiten dort in der Nacht passieren.“ Generell müsse man sich anschauen, was noch zu verbessern sei: „Die Menschen waren zum Start der Neutorsperre vernünftig. Ich glaube an das Gute im Menschen“, so Auinger.