Aufregung in Kulturszene: „Ticketsteuer“ ist fix

Zur Kasse gebeten werden rund 30 Millionen Besucher kultureller Veranstaltungen – Besucherrückgänge aufgrund der Teuerung seien zu erwarten. „Veranstaltungen werden nicht nur in die Bundesländer abwandern, sondern gar nicht erst hierzulande stattfinden“, warnt die IGÖV. Veranstalter Matthias Rotermund von Live Nation stellt fest, dass eine neue Ticketsteuer „weder Besucher noch Veranstalter oder Künstler einfach absorbieren“ könnten.