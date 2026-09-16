Künstlerin rettet mit der Häkelnadel Korallenriffe

Gemeinsames Häkeln soll für bedrohte Riffe sensibilisieren

Die Kunst von Petra Maitz ist seit ihren Anfängen an der Schnittstelle von Wissenschaft, Biologie und Umweltaktivismus angesiedelt. Mit ihrem Langzeitprojekt „Lady Musgrave Riff“ war sie erstmals im Jahr 2007 in der Grazer Neuen Galerie zu Gast. Schon damals handelte es sich um eine kollektive Arbeit, in der sie Frauen und Männer anheuerte, um eine Vielzahl an Korallen frei nach der Fantasie zu häkeln. Die Gemeinschaft in der Natur – symbolisiert in einem Korallenriff – wurde so durch die menschliche Gemeinschaft gespiegelt. Bis heute arbeitet die Künstlerin mit diesem Ansatz an der Rettung der bedrohten Korallen.