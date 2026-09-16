50 Jahre Roncalli: Jetzt mit exklusiver 1+1 Aktion

Manege frei: 50 Jahre nach seinen Anfängen kehrt das Circus-Theater Roncalli mit der heutigen Premiere seiner Jubiläumstour nach Wien zurück. Für Krone-Leser gibt es aktuell eine exklsuive 1+1 Ticketaktion für die Nachmittagsvorstellung am 17. September im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at!
Bis 11. Oktober verwandelt sich der Rathausplatz wieder in die nostalgische Roncalli-Welt mit dem charakteristischen blau-weißen Chapiteau und den historischen Circuswagen.
Zum runden Geburtstag soll dabei nicht nur zurückgeblickt werden. „Das Programm soll nicht ein Best of oder ein poetisch-verträumter Rückblick sein, sondern eine Tür in die Zukunft öffnen“, beschreibt Roncalli-Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul die Idee hinter der Jubiläumsshow. Das bewährte Zusammenspiel von Artistik, Musik, Licht, Kostüm und Dramaturgie trifft dabei auf neue Ideen für die Manege.
Die Jubiläumsshow steht ganz im Zeichen jener Mischung, die Roncalli seit fünf Jahrzehnten prägt: internationale Spitzenartistik, humorvolle Inszenierungen und ein nostalgisches Ambiente verschmelzen zu einer eigenen Circuswelt.
Exklusive Last-Minute-Aktion: 1+1 am 17. September
Für Kurzentschlossene gibt es für die Nachmittagsvorstellung am Donnerstag, 17. September, eine besondere Gelegenheit: Im Rahmen der exklusiven Last-Minute-1+1-Aktion erhalten Besucher zwei Tickets zum Preis von einem im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at.
Wien, Rathausplatz – bis 11. Oktober 2026
Innsbruck, Freigelände Olympiahalle – 17. Oktober bis 8. November 2026
Linz, Urfahraner Marktgelände – 13. November bis 6. Dezember 2026
Tickes mit attraktivem BonusCard-Vorteil erhältlich im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
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