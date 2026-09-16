50 Jahre Roncalli: Jetzt mit exklusiver 1+1 Aktion

Zum runden Geburtstag soll dabei nicht nur zurückgeblickt werden. „Das Programm soll nicht ein Best of oder ein poetisch-verträumter Rückblick sein, sondern eine Tür in die Zukunft öffnen“, beschreibt Roncalli-Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul die Idee hinter der Jubiläumsshow. Das bewährte Zusammenspiel von Artistik, Musik, Licht, Kostüm und Dramaturgie trifft dabei auf neue Ideen für die Manege.