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50 Jahre Roncalli: Jetzt mit exklusiver 1+1 Aktion

Wien
16.09.2026 11:58
Promotion
(Bild: Felix König)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Manege frei: 50 Jahre nach seinen Anfängen kehrt das Circus-Theater Roncalli mit der heutigen Premiere seiner Jubiläumstour nach Wien zurück. Für Krone-Leser gibt es aktuell eine exklsuive 1+1 Ticketaktion für die Nachmittagsvorstellung am 17. September im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at! 

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Bis 11. Oktober verwandelt sich der Rathausplatz wieder in die nostalgische Roncalli-Welt mit dem charakteristischen blau-weißen Chapiteau und den historischen Circuswagen.

Zum runden Geburtstag soll dabei nicht nur zurückgeblickt werden. „Das Programm soll nicht ein Best of oder ein poetisch-verträumter Rückblick sein, sondern eine Tür in die Zukunft öffnen“, beschreibt Roncalli-Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul die Idee hinter der Jubiläumsshow. Das bewährte Zusammenspiel von Artistik, Musik, Licht, Kostüm und Dramaturgie trifft dabei auf neue Ideen für die Manege.

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Die Jubiläumsshow steht ganz im Zeichen jener Mischung, die Roncalli seit fünf Jahrzehnten prägt: internationale Spitzenartistik, humorvolle Inszenierungen und ein nostalgisches Ambiente verschmelzen zu einer eigenen Circuswelt. 

Exklusive Last-Minute-Aktion: 1+1 am 17. September
Für Kurzentschlossene gibt es für die Nachmittagsvorstellung am Donnerstag, 17. September, eine besondere Gelegenheit: Im Rahmen der exklusiven Last-Minute-1+1-Aktion erhalten Besucher zwei Tickets zum Preis von einem im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at. 

Schnell Tickets sichern
Exklusive Last-Minute-Aktion: 1+1 am 17. September
(Bild: Circustheater Roncalli)

 

  • Wien, Rathausplatz – bis 11. Oktober 2026

  • Innsbruck, Freigelände Olympiahalle – 17. Oktober bis 8. November 2026

  • Linz, Urfahraner Marktgelände – 13. November bis 6. Dezember 2026

Tickes mit attraktivem BonusCard-Vorteil erhältlich im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

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