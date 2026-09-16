Neue Ära beginnt! Millionen-Investition für Gäste

Unternehmer Martin Ramusch will mit Geschäftsführerin Maria Kogelnig das Sonnenresort am Maltschacher See für die kommenden Jahrzehnte weiterentwickeln. Der derzeitige dreijährige Pachtvertrag läuft heuer aus. In den nächsten drei Jahren soll ein zweistelliger Millionenbetrag investiert werden.
Unternehmer Martin Ramusch ist nicht nur wegen der „Starnacht“ ein bekannter Mann. Jetzt will er gemeinsam mit Geschäftsführerin Maria Kogelnig das Sonnenresort am Maltschacher See für die kommenden Jahrzehnte weiterentwickeln. Der derzeitige dreijährige Pachtvertrag läuft heuer aus. „In den nächsten zwei bis drei Jahren soll ein zweistelliger Millionenbetrag in die Anlage investiert werden“, sagt Ramusch.
Voraussetzung dafür ist, dass das Land Kärnten gemeinsam mit der Kärntner Betriebsansiedlungs- & Beteiligungsgesellschaft (KB-V) die Anlage zunächst wieder in einen betriebsfähigen Zustand versetzt.
Drei Jahre mehr als 50.000 Nächtigungen
Schon heute zählt das Sonnenresort mit mehr als 850 Betten zu den größten Ferienanlagen Österreichs. Nach den geplanten Investitionen soll die Anlage nicht nur größer, sondern auch zu einem der schönsten Naturresorts des Landes werden.
„Wir hatten in den vergangenen drei Jahren immer mehr als 50.000 Nächtigungen. Heuer erwarten wir rund 55.000“, sagt Ramusch stolz.
Das Angebot des Resorts ist vielfältig: Der Eintritt zum Maltschacher See ist kostenlos, außerdem stehen den Gästen unter anderem ein Schwimmbad, eine Sauna, Tennisplätze, Volleyball und Tischtennis zur Verfügung. Neue Paddelplätze werden gebaut, das Feriendorf am Maltschacher See wird aus dem Dornröschenschlaf geholt. „Auch die Wellnessanlagen werden ausgebaut“, verspricht Maria Kogelnig. Insgesamt umfasst das Sonnenresort 26 Ferienhäuser. „Es ist die größte Ferienanlage Österreichs“, betont Ramusch.
Resort ist für 50 Jahre vergeben
Zunächst soll ein Pachtvertrag über zehn Jahre abgeschlossen werden, der anschließend verlängert werden kann. Insgesamt ist vorgesehen, das Resort für bis zu 50 Jahre an Martin Ramusch und Maria Kogelnig zu verpachten.
Bei der Präsentation am Dienstag waren auch Landesrat Gruber, KB-V-Chef Martin Payer und der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner anwesend.
Ramusch hat große Pläne für die Zukunft: „Wir schaffen das größte Naturresort Österreichs.“ Während bisher vor allem Schulsportwochen in der Anlage stattfanden, soll das Resort künftig verstärkt mit großen Reiseveranstaltern wie TUI oder Hofer zusammenarbeiten.
Nur All-Inklusive-Angebote
Das Konzept setzt auf All-inclusive-Angebote. Gleichzeitig sollen die Anlagen weiterhin öffentlich zugänglich bleiben.
Am Maltschacher See entsteht damit ein neues Ferienparadies, das künftig zehntausende Nächtigungen pro Jahr verzeichnen und den Tourismus in der Region weiter stärken soll.
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