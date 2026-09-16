Neue Ära beginnt! Millionen-Investition für Gäste

Das Angebot des Resorts ist vielfältig: Der Eintritt zum Maltschacher See ist kostenlos, außerdem stehen den Gästen unter anderem ein Schwimmbad, eine Sauna, Tennisplätze, Volleyball und Tischtennis zur Verfügung. Neue Paddelplätze werden gebaut, das Feriendorf am Maltschacher See wird aus dem Dornröschenschlaf geholt. „Auch die Wellnessanlagen werden ausgebaut“, verspricht Maria Kogelnig. Insgesamt umfasst das Sonnenresort 26 Ferienhäuser. „Es ist die größte Ferienanlage Österreichs“, betont Ramusch.