Ein klingendes Leben im Zeichen der Musik

Blicken wir zurück. Mit neun Jahren hat Attila Szabó die Geige für sich entdeckt: „Es war klar, dieser Klang wird mein Leben ausfüllen.“ So ist es auch gewesen! Schon während des Studiums an der Béla Bartók Musik-Hochschule in Budapest räumte er internationale Preise ab. Vor 56 Jahren ist das Ehepaar dann in Kärnten sesshaft geworden. 20 Jahre (ab den 1970-iger Jahren), war Szabó Konzertmeister im Stadttheater Klagenfurt: „Da haben wir unser Oremushaus entdeckt und ausgebaut. Ich habe alles selbst gemacht – von den Wasserleitungen bis hin zu Holzarbeiten.“