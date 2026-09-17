Ernstes und Kurioses aus der Feuerwehr-Geschichte

Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich dann schön langsam das Feuerwehrwesen im heutigen Sinne. Die Feuerwehr Kufstein etwa entstand 1866 aus einem Turnverein heraus. Es gab zu dieser Zeit bereits eine zusammengewürfelte Truppe, doch die Sportler des Turnvereins zeigten bei einer Übung an einem 1. Mai auf, dass sie es besser können. Also wurde ihnen die Aufgabe übertragen.