Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Drama um „Buba“

Verteidiger fordern höhere Strafen für Tierquäler

Gericht
19.02.2026 06:45
V. li. n. re.: Andreas Schweitzer mit „Sherlock“, Astrid Wagner mit „Jimmy“, Sascha Flatz mit ...
V. li. n. re.: Andreas Schweitzer mit „Sherlock“, Astrid Wagner mit „Jimmy“, Sascha Flatz mit „Pablo“ und Rudolf Mayer mit „Martin“.(Bild: Krone KREATIV/Privat Kristian Bissuti)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

In der Regel kämpfen Anwälte um milde Urteile. Wenn es um die Misshandlung von Tieren geht, ist es aber anders. Geeint fordern sie, dass der §222 im Strafgesetzbuch verschärft wird. Und das erheblich.   

0 Kommentare

Das Tonband, das eine Nachbarin eines Hundebesitzers mitgeschnitten hat, ist erschütternd. Zu hören sind offenbar schwerste Misshandlungen an dessen zweijährigem Husky „Buba“. Anfang Februar wurde der Vierbeiner gerettet und in ein Tierspital gebracht. Das Tier wies schwere Spuren von Misshandlungen auf.

Zitat Icon

Ein Tier hat keine Stimme, das ist ein Ungleichgewicht.

Anwalt Rudolf Mayer

Bild: Gerhard Bartel

Meist nur Bewährungsstrafe
Der schreckliche Fall lässt die Diskussionen um Verschärfungen der Strafen für Tierquäler wieder aufkeimen. Denn diesen droht in Österreich maximal eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren Haft. „Bei einem Ersttäter kann man davon ausgehen, dass dieser höchstens das untere Drittel des Strafrahmens ausfasst und in der Regel mit einer Bewährungsstrafe davonkommt“, kritisiert Anwalt Sascha Flatz, der selbst Hundebesitzer von Labrador „Pablo“ ist. Er hat jetzt quasi die „Vertretung“ von „Buba“ übernommen. Flatz ist zumindest für eine Verdopplung der Strafen.

Der misshandelte Husky „Buba“.
Der misshandelte Husky „Buba“.(Bild: Privat)

„Tiere haben enorme Gefühlswelt“
Einer, der sich seit jeher für das Tierwohl einsetzt, ist der bekannte Strafverteidiger Rudolf Mayer. Im Bild ist er mit seinem geliebten Ochsen „Martin“ zu sehen. Mayer wünscht sich Tierschutzbeauftragte nach Schweizer Vorbild, die in Prozessen als Opfervertreter für Tiere auftreten: „Ein Tier hat keine Stimme, das ist ein Ungleichgewicht“, sagt Mayer. Und weiter: „Die niedrigen Strafen zeigen den geringen Stellenwert, den Tiere in unserer Gesellschaft leider haben.“ Dabei seien sie intelligent und hätten eine enorme Gefühlswelt. „Die Strafen bei Tierquälerei sollten zumindest auf sechs Monate bis fünf Jahre Haft angehoben werden“, fordert er.

Tierquälerei im StGB

Tierquälerei findet sich im österreichischen Strafgesetzbuch im Paragraf 222 wieder. Strafbar ist im Kern das rohe Misshandeln, aber ebenso das Aussetzen, speziell von Haustieren, die alleine nicht lebensfähig sind, sowie besonders auch Tierkämpfe. Ob die Quälerei tödliche Folgen hat, wirkt sich auf den Strafrahmen nicht aus – er beträgt bis zu zwei Jahre Haft.

Auch empfindliche Geldstrafen gefordert
In diese Kerbe schlägt auch Anwaltskollegin Astrid Wagner, die bereits vor zehn Jahren mit der Initiative „Mehr Rechte für Tiere“ eine Erhöhung der Strafen von einem auf zwei Jahre Haft erwirkte. „Das ist aber immer noch viel zu wenig. Es ist höchste Zeit, ein Zeichen zu setzen.“

Ein solches verlangt auch Verteidiger Andreas Schweitzer, im Bild mit seinem süßen Boxer „Sherlock“. Allerdings: „Ich wäre für unbedingte Geldstrafen in erheblichem Ausmaß und für Tierhalteverbote.“ Seiner Meinung nach würden Geldstrafen Tierquäler am härtesten treffen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
19.02.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Österreich
MisshandlungFreiheitsstrafeTierquälerei
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.451 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
126.080 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1320 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
944 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Mehr Gericht
„Einige Widersprüche“
Prozess um Misshandlung endet mit Freispruch
Nach Drama um „Buba“
Verteidiger fordern höhere Strafen für Tierquäler
Amtsbekannter Mann
Waffennarr hortete Hitler-Wein und Panzergranaten
Krone Plus Logo
Mädchen klagt an
„Bester Papa der Welt“ oder Kinderschänder?
Fahrlässige Tötung?
Großglockner-Tragödie wird nun minutiös aufgerollt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf