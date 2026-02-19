Verteidiger fordern höhere Strafen für Tierquäler

„Tiere haben enorme Gefühlswelt“

Einer, der sich seit jeher für das Tierwohl einsetzt, ist der bekannte Strafverteidiger Rudolf Mayer. Im Bild ist er mit seinem geliebten Ochsen „Martin“ zu sehen. Mayer wünscht sich Tierschutzbeauftragte nach Schweizer Vorbild, die in Prozessen als Opfervertreter für Tiere auftreten: „Ein Tier hat keine Stimme, das ist ein Ungleichgewicht“, sagt Mayer. Und weiter: „Die niedrigen Strafen zeigen den geringen Stellenwert, den Tiere in unserer Gesellschaft leider haben.“ Dabei seien sie intelligent und hätten eine enorme Gefühlswelt. „Die Strafen bei Tierquälerei sollten zumindest auf sechs Monate bis fünf Jahre Haft angehoben werden“, fordert er.