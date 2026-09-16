Salzburger Festspiele bekommen neue Intendantin

Interne Konflikte vorprogrammiert

Wie sich Koskys inspirierender, hochmusikalischer Künstlergeist und jener der hocherfahrenen Kulturmanagerin de Lint in ein harmonisch abgerundetes Programm ergießen sollen, weiß dabei wohl keiner der Beteiligten so genau – interne Konflikte im Direktorium sind vorprogrammiert: Wer ist der Lorbeeren kassierende Mastermind, wer der Steigbügelhalter? In jedem Fall wird die Doppelspitze der für hohe Gagen bekannten Salzburger Festspiele die Kosten in der Hofstallgasse in die Höhe treiben.