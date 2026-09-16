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Salzburger Festspiele bekommen neue Intendantin

Kultur
16.09.2026 09:52
Durch die Hofstallgasse und den Festspielbezirk wird künftig ein holländischer Wind wehen.
Durch die Hofstallgasse und den Festspielbezirk wird künftig ein holländischer Wind wehen.(Bild: Salzburger Festspiele/Andreas Kolarik)
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Von Stefan Weinberger

Die Niederländerin Sophie de Lint wird neue Intendantin  des Kulturflaggschiffes. Der US-Amerikaner Barrie Kosky wird eine Art „Co-Artistic-Director“. Kristina Hammer bleibt Präsidentin.

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Die Spatzen pfeifen es bereits seit Tagen von den Salzburger Dächern, nun ist die künftige Führung der Festspiele fix: Nach dem Rauswurf von Intendant Markus Hinterhäuser und der Interims-Intendanz von Karin Bergmanns steht künftig Sophie de Lint, die derzeitige Opernintendantin in Amsterdam, künstlerisch an der Spitze der Salzburger Festspiele – und nicht, so der ursprüngliche Plan, Klassik-Superstar Barrie Kosky.

Der ursprüngliche Plan des Kuratoriums ging nicht so recht auf, weil Kosky als international gefragter Opernregisseur noch einige Jahre lang viele Verträge zu erfüllen hat. Und so wird er nun „Co Artistic Director“.

Interne Konflikte vorprogrammiert
Wie sich Koskys inspirierender, hochmusikalischer Künstlergeist und jener der hocherfahrenen Kulturmanagerin de Lint in ein harmonisch abgerundetes Programm ergießen sollen, weiß dabei wohl keiner der Beteiligten so genau – interne Konflikte im Direktorium sind vorprogrammiert: Wer ist der Lorbeeren kassierende Mastermind, wer der Steigbügelhalter? In jedem Fall wird die Doppelspitze der für hohe Gagen bekannten Salzburger Festspiele die Kosten in der Hofstallgasse in die Höhe treiben.

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Und da wäre auch noch der Posten der begehrten Präsidentschaft: Den bekleidet weiterhin Kristina Hammer. Diese steht wegen ihrer operativen Amtsführung und ihrer öffentlichen Kommunikation immer wieder im Fokus der Kritik. Zudem gab es nach dem Hinterhäuser-Konflikt offene Protestbriefe unter den namhaften Festspiel-Förderern.

Politischer Kompromiss
Die neue Aufteilung der künstlerischen Leitung ist als mickriger politischer Kompromiss zu bewerten, anstatt eine klare, starke und ungeteilte künstlerische Vision zu etablieren – und dafür musste Hinterhäuser gehen? 

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