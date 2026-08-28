Festspiele freuen sich 2026 über Vollauslastung

Der – erstmals nackte – Jedermann war heuer im Vorfeld so schnell ausverkauft wie noch nie zuvor. Doch nicht nur dieser Umstand lässt das Kulturfestival frohlocken. Zu über 99 Prozent war das Festival heuer ausgelastet. Mehr als 261.300 Gäste zog es zum Kulturgenuss in die Mozartstadt.
Am Wochenende gehen die heurigen 106. Festspiele nach 172 Aufführungen in 45 Tagen an 19 Spielstätten zu Ende. Insgesamt 209 Vorstellungen standen am Programm. Es wird eine Auslastung von über 99% erwartet. Das gab das Kulturfestival heute bekannt.
Mehr als 261.300 Gäste aus 84 Ländern haben die Veranstaltungsreihe besucht. Österreich, Deutschland, USA, Schweiz, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Südkorea führen das Ranking der Länder an.
Hinzu rechnen die Festspiele über 60.000 Besucher der Siemens Festspiel Nächte und der Open-Air-Veranstaltungen des Fests zur Festspieleröffnung.
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