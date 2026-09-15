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Noch spektakulärer

Das Burgenland macht sich bereit fürs Winterwunder

Burgenland
15.09.2026 16:58
LH Doskozil, KBB-Chefin Priber und Tourismus- Chef Tunkel präsentierten die Pläne für Mörbisch ...
LH Doskozil, KBB-Chefin Priber und Tourismus- Chef Tunkel präsentierten die Pläne für Mörbisch und Burg Schlaining.(Bild: Carina Fenz)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Mit mehr als 50 Advent- und Winterveranstaltungen im ganzen Burgenland wird das „Winterwunder“ heuer noch spektakulärer und größer. In Mörbisch kommen neben der größten Weihnachtskrippe neue Attraktionen dazu, auf Burg Schlaining startet das Programm bereits zu Halloween mit dem „Burg Geflüster“.

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Mehr als 50 Advent- und Winterveranstaltungen, neue Attraktionen in Mörbisch und zwei Premieren auf Burg Schlaining: Das „Winterwunder Burgenland“ geht in die dritte Runde und wird noch größer. Im Vorjahr waren noch 28 Veranstaltungen unter der gemeinsamen Dachmarke dabei. Auch bei den Besuchern setzt man sich höhere Ziele. In Mörbisch kamen zuletzt rund 30.000 Menschen zum Krippenzauber, heuer sollen es „mindestens 35.000“ werden, kündigt Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel an.

Mörbisch: Licherlabyrinth und 400 leuchtende Kugeln
Für das „Burg Geflüster“ und das neue Winterwunder auf Burg Schlaining rechnet man jeweils mit rund 25.000 Gästen. In Mörbisch bekommt die größte Weihnachtskrippe der Welt von Bühnenbildner Manfred Waba heuer eine neue Mappingshow. Ein 30 mal 30 Meter großes Lichterlabyrinth kommt dazu, die interaktive Kugelbahn „Lumina“ verbindet Licht, Bewegung und Klang. Im Kinderbecken sorgen 400 leuchtende Kugeln für eine weitere Inszenierung.

Von 20. November bis 30. Dezember 2026 kehrt der Krippenzauber unter dem Motto „Wo Herzen zu ...
Von 20. November bis 30. Dezember 2026 kehrt der Krippenzauber unter dem Motto „Wo Herzen zu leuchten beginnen“ auf die Seebühne Mörbisch zurück.(Bild: Maria Hollunder)

Warum die kalte Jahreszeit für die Touristiker immer wichtiger wird, erklärt Tunkel mit einem Augenzwinkern: „Schifahren können wir nicht aufbieten.“ Studien würden aber belegen, dass Wintermärkte bedeutende Zugpferde für den Tourismus seien.

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Mit dem Winterwunder Mörbisch haben wir gezeigt, dass innovative und hochwertige Angebote auch außerhalb der klassischen Hauptsaison viele Menschen begeistern.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)

Bedenken, dass man kleineren Veranstaltungen Gäste wegnehme, seien nicht eingetreten, im Gegenteil, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ): „Wenn man ein Leitprojekt etabliert, profitiert die ganze Region.“ Sowohl Nächtigungen als auch Tagesgäste würden zulegen.

Teil des Winterwunders ist auch das Weihnachtshaus der Familie Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf.
Teil des Winterwunders ist auch das Weihnachtshaus der Familie Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf.(Bild: Weihnachtshaus)

Mit dabei sind heuer unter anderem „Podo on Ice“ in Podersdorf, die Ruster Adventmeile, der Eisenstädter Christkindlmarkt, die Adventmärkte von Esterhazy und das Weihnachtshaus der Familie Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf. Gäste will man auch aus Wien ins Burgenland holen. Auf dem Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn wirbt wieder ein kleiner Nachbau der Mörbischer Riesenkrippe, Bus-Shuttles fahren nach Mörbisch und zur Ruster Adventmeile.

Neu auf Burg Schlaining: Halloween-Erlebnis und leuchtendes Burgmärchen
Viel Neues wartet auf Burg Schlaining. Dort beginnt die Saison bereits am 15. Oktober mit dem „Burg Geflüster“. Rund um Halloween bevölkern Hexen, Zauberwesen, Walking Acts und Stelzengeher die historischen Mauern. Dazu kommen eine Stroh-Burg, eine Kürbis-Schlacht sowie Licht- und Soundinszenierungen, Kinderkino und Hexenküche.

Das erwartet die Besucher zu Halloween auf Burg Schlaining: Der Burgenland Tourismus hat mit ...
Das erwartet die Besucher zu Halloween auf Burg Schlaining: Der Burgenland Tourismus hat mit Hilfe von KI gezeigt, wie es beim „Burg-Geflüster“ aussieht.(Bild: Burgenland Tourismus/MK Illumination KI-generiert)

Nach einer dreiwöchigen Umbauphase startet die mittelalterliche Weihnacht auf der Burg. Zehn Kilometer Lichterketten und 500 Lichtfiguren sorgen für die neue Kulisse. „Die ganze Burg wird zum Spektakel“, kündigt Kulturbetriebe-Geschäftsführerin Claudia Priber an. Ein klassischer Adventmarkt soll das „leuchtende Burgmärchen“ aber nicht werden. Ritter und mittelalterliche Elemente treffen auf Kinderwerkstatt, Wunschfass, Handwerk und Kulinarik.

Eine weitere Premiere wartet in Eisenstadt: Das KUZ bekommt erstmals ein „Lebkuchenland“ samt Indoor-Eislaufplatz.

Alle Termine, Detailinformationen und laufenden Ergänzungen zum Winterwunder Burgenland sind unter winterwunder.at zu finden.

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