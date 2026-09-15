Das Burgenland macht sich bereit fürs Winterwunder

Mehr als 50 Advent- und Winterveranstaltungen, neue Attraktionen in Mörbisch und zwei Premieren auf Burg Schlaining: Das „Winterwunder Burgenland“ geht in die dritte Runde und wird noch größer. Im Vorjahr waren noch 28 Veranstaltungen unter der gemeinsamen Dachmarke dabei. Auch bei den Besuchern setzt man sich höhere Ziele. In Mörbisch kamen zuletzt rund 30.000 Menschen zum Krippenzauber, heuer sollen es „mindestens 35.000“ werden, kündigt Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel an.