Der Rohdiamant vor seinem finalen Feinschliff

„Ding der Unmöglichkeit“

„Wir sehen, was er kann. Das bleibt auch anderen Vereinen nicht verborgen. Ihn zu halten, wird ein Ding der Unmöglichkeit“, sagt Coach Paul Hafner. Apropos nicht zu halten. Vor allem für die Verteidiger stellt der pfeilschnelle Mann ein erhebliches Problem dar. „Er hat einen riesigen Tempovorteil, das ist ein massives Plus für unser Spiel.“ Genießen, solange man es noch kann in Parndorf. Zwar kommt „Kohle“ in die Vereinskassa, aber der Verlust Fofanas im Winter wird sportlich dennoch schmerzen.