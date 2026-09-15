Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für den guten Zweck

Ein „Duck Dance“ für das Kinderdorf Pöttsching

Burgenland
15.09.2026 09:24
Bilder, Skulpturen und vieles mehr gibt’s zum Ersteigern.
Bilder, Skulpturen und vieles mehr gibt’s zum Ersteigern.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Man nehme hundert Gummienten, ebenso viele Künstler und hat ein Charity-Event der Extraklasse! Was beim „Duck Dance“ alles geplant ist. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es begann alles damit, dass Eva Klein aus Neusiedl am See ihre Quietsche-Enten-Sammlung auflösen wollte. Sie sammelte seit 2015 und die 250 Tierchen nahmen schon ordentlich Platz ein. Deshalb ihre Idee: Die Tierchen einem guten Zweck zuzuführen. Und da kommt jetzt Richard Bodyn – Künstler aus Neusiedl am See – ins Spiel. Er hatte vor Jahren in Neusiedl am See schon die Veranstaltung „Scherasade“ für Kinder abgehalten, jetzt holte er sich 99 weiter Künstler mit ins Boot, um zumindest 100 Entchen von Eva Klein neues Leben einzuhauchen. Via Social Media suchte er Künstler, die sich mit den meist gelben Entchen identifizieren und aus ihnen etwas machen wollten.

Ins Kindesalter zurückversetzt
„Schön war zu sehen, dass erwachsene Menschen, egal ob männlich oder weiblich sofort ins Kindesalter zurückversetzt wurden, sobald sie den Gummienten-Tisch sahen“, lacht Bodyn. „Der Spieltrieb war sofort zurück.“ Künstler aus dem Burgenland, Wien, Niederösterreich und der Steiermark haben sich je eine Ente geschnappt und aus ihr Unikate gestaltet. Am Donnerstag gibt’s jetzt den „Duck Dance“ zugunsten misshandelter Kinder in der Kulturgarage in Wien. Mit dabei werden unter anderem – außer den 100 Enten und ihren Künstlern – Gary Lux, Laura Heily, marty PI und Andy Woerz sein.

Die Burgenländischen Künstler freuen sich auf Donnerstag. Vorbeikommen, mitsteigern!
Die Burgenländischen Künstler freuen sich auf Donnerstag. Vorbeikommen, mitsteigern!(Bild: Charlotte Titz)

Dann gehts zur Sache: Die 100 Kunstwerke werden nämlich für den guten Zweck versteigert. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Die Kunstwerke sind alle aufgebaut. Richard Bodyn nennt einen Preis – möchte jemand für den genannten Wert ein Kunstwerk haben – nimmt er es. Bekommt ein Zertifikat, einen Erlagschein – und kann gerne noch weiter mitsteigern! „Die holländische Versteigerung ist die beste Art, um viele Dinge auf einmal unter den Hammer zu bringen“, so Richard Bodyn.

Versteigerung ab 18 Uhr
Übrigens: Einlass ist am Donnerstag in der Kulturgarage Wien um 17 Uhr, um 18 Uhr wird mit der Versteigerung begonnen. Alle 100 Unikate sollen bei einer Benefiz-Auktion unter den Hammer kommen, der Gesamterlös wird zu 100 % Traumatherapien für misshandelte Kinder finanzieren. Das eingenommene Geld kommt dem Kinderdorf Pöttsching zugute. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
15.09.2026 09:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
15° / 24°
Symbol wolkenlos
Güssing
10° / 24°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
11° / 24°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
13° / 24°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
11° / 24°
Symbol heiter

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
122.222 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
109.087 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
97.006 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1749 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1028 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Wirtschaft
Konsumenten sparen ernüchternd wenig ein
875 mal kommentiert
Die Konsumenten sparen laut einer neuen Berechnung durch die Steuersenkung deutlich weniger als ...
Mehr Burgenland
Schmankerl und Musik
Genussreise durch Österreich auf der Kaiserwiese
Mit Weihnachtshaus
Burgenländerin will New York Weltrekord abjagen
STURMTALENT VOR ABGANG
Der Rohdiamant vor seinem finalen Feinschliff
Unerlaubte Kameras?
Deutschkreutz: Kölly will jetzt Wahl anfechten
Wegen grober Täuschung
Urlaub statt Miliz: Soldat ist jetzt vorbestraft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf