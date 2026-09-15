Ein „Duck Dance“ für das Kinderdorf Pöttsching

Es begann alles damit, dass Eva Klein aus Neusiedl am See ihre Quietsche-Enten-Sammlung auflösen wollte. Sie sammelte seit 2015 und die 250 Tierchen nahmen schon ordentlich Platz ein. Deshalb ihre Idee: Die Tierchen einem guten Zweck zuzuführen. Und da kommt jetzt Richard Bodyn – Künstler aus Neusiedl am See – ins Spiel. Er hatte vor Jahren in Neusiedl am See schon die Veranstaltung „Scherasade“ für Kinder abgehalten, jetzt holte er sich 99 weiter Künstler mit ins Boot, um zumindest 100 Entchen von Eva Klein neues Leben einzuhauchen. Via Social Media suchte er Künstler, die sich mit den meist gelben Entchen identifizieren und aus ihnen etwas machen wollten.