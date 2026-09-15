Ein „Duck Dance“ für das Kinderdorf Pöttsching

Man nehme hundert Gummienten, ebenso viele Künstler und hat ein Charity-Event der Extraklasse! Was beim „Duck Dance“ alles geplant ist.
Es begann alles damit, dass Eva Klein aus Neusiedl am See ihre Quietsche-Enten-Sammlung auflösen wollte. Sie sammelte seit 2015 und die 250 Tierchen nahmen schon ordentlich Platz ein. Deshalb ihre Idee: Die Tierchen einem guten Zweck zuzuführen. Und da kommt jetzt Richard Bodyn – Künstler aus Neusiedl am See – ins Spiel. Er hatte vor Jahren in Neusiedl am See schon die Veranstaltung „Scherasade“ für Kinder abgehalten, jetzt holte er sich 99 weiter Künstler mit ins Boot, um zumindest 100 Entchen von Eva Klein neues Leben einzuhauchen. Via Social Media suchte er Künstler, die sich mit den meist gelben Entchen identifizieren und aus ihnen etwas machen wollten.
Ins Kindesalter zurückversetzt
„Schön war zu sehen, dass erwachsene Menschen, egal ob männlich oder weiblich sofort ins Kindesalter zurückversetzt wurden, sobald sie den Gummienten-Tisch sahen“, lacht Bodyn. „Der Spieltrieb war sofort zurück.“ Künstler aus dem Burgenland, Wien, Niederösterreich und der Steiermark haben sich je eine Ente geschnappt und aus ihr Unikate gestaltet. Am Donnerstag gibt’s jetzt den „Duck Dance“ zugunsten misshandelter Kinder in der Kulturgarage in Wien. Mit dabei werden unter anderem – außer den 100 Enten und ihren Künstlern – Gary Lux, Laura Heily, marty PI und Andy Woerz sein.
Dann gehts zur Sache: Die 100 Kunstwerke werden nämlich für den guten Zweck versteigert. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Die Kunstwerke sind alle aufgebaut. Richard Bodyn nennt einen Preis – möchte jemand für den genannten Wert ein Kunstwerk haben – nimmt er es. Bekommt ein Zertifikat, einen Erlagschein – und kann gerne noch weiter mitsteigern! „Die holländische Versteigerung ist die beste Art, um viele Dinge auf einmal unter den Hammer zu bringen“, so Richard Bodyn.
Versteigerung ab 18 Uhr
Übrigens: Einlass ist am Donnerstag in der Kulturgarage Wien um 17 Uhr, um 18 Uhr wird mit der Versteigerung begonnen. Alle 100 Unikate sollen bei einer Benefiz-Auktion unter den Hammer kommen, der Gesamterlös wird zu 100 % Traumatherapien für misshandelte Kinder finanzieren. Das eingenommene Geld kommt dem Kinderdorf Pöttsching zugute.
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