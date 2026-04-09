Riesenwirbel um CNN-Nachruf auf Michael J. Fox

Obwohl er immer wieder auf neue körperliche Herausforderungen stoße und die Symptome im Laufe der Jahre stetig schlimmer wurden, habe er gelernt, diese zu meistern. Im Interview zu seiner „Shrinking“-Rolle verriet er: „Ich muss mich leider oft im Rollstuhl fortbewegen, was anfangs eine echte Gewöhnungssache war – aber ich komme da durch und habe noch so einiges vor!“