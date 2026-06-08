„Ein wunderbarer Mensch“: Michael J. Fox wird 65

Unaufhaltsam im Leben und vor der Kamera: Hollywood-Legende Michael J. Fox feiert seinen 65. Geburtstag. Trotz seiner schweren Parkinson-Erkrankung steht der Star aus Kinohits wie „Zurück in die Zukunft“ und aktuellen Serien wie „Shrinking“ noch immer voller Leidenschaft im Rampenlicht.

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