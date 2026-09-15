Konkursverfahren über Orasch-Weingut eröffnet

Einen gewaltigen Schuldenberg dürften Franz Peter Orasch und seine Frau Mirjam am Weingut Lilienberg angehäuft haben. Über einen Gläubigerantrag wurde ein Konkursverfahren eröffnet.
Über Jahre hinweg galt das Weingut Domäne Lilienberg als exklusive Adresse für Weinkenner und Gourmets. Doch damit dürfte nun endgültig Schluss sein. Denn über die Gesellschaft des Weingutes – die Domäne Lilienberg GmbH – wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Dafür verantwortlich zeigt sich die ÖGK, die den Antrag stellte.
Vier Millionen Euro Schulden
Dem alpenländischen Kreditorenverband seien derzeit Verbindlichkeiten in Höhe von rund vier Millionen Euro bekannt. Es wird aber betont, dass sich diese Summe noch erhöhen könnte.
Von der Insolvenz des Unternehmens sind drei Dienstnehmer betroffen. Zwei von ihnen sind in Tainach, wo auch das Weingut steht, beschäftigt und eine weitere Person ist in Wien gemeldet.
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