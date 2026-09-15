Konkursverfahren über Orasch-Weingut eröffnet

Über Jahre hinweg galt das Weingut Domäne Lilienberg als exklusive Adresse für Weinkenner und Gourmets. Doch damit dürfte nun endgültig Schluss sein. Denn über die Gesellschaft des Weingutes – die Domäne Lilienberg GmbH – wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Dafür verantwortlich zeigt sich die ÖGK, die den Antrag stellte.