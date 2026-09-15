Bauherr steht bei Millionen-Vorhaben auf Bremse

Vorhaben wurde immer wieder verschoben

Das Vorhaben wurde nämlich immer wieder aufs Neue verschoben. Nicht von der Stadtgemeinde, sondern vom Bauchef selbst. Auf „Krone“-Anfrage hieß es im Vorjahr, dass das Unternehmen selbst für die extreme Verzögerung verantwortlich sei. Doch in der Stadtgemeinde zeigt man sich schön langsam etwas ungeduldig. Die Wohnungen wären unter anderem auch für den FH-Standort in unmittelbarer Nähe besonders wichtig.