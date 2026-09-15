TWL und Red Star top! Simmering weiter punktlos

Zwei Teams geben sich in der Wiener Stadtliga weiterhin keine Blöße! Regionalliga-Absteiger TWL Elektra und Red Star Penzing marschieren im Gleichschritt und halten beim Punktemaximum. Davon träumt der Simmeringer SC, der weiterhin ohne Punkte dasteht und schon 16 Gegentreffer kassiert hat. In unserer Highlight-Sendung sehen Sie alles zur Wiener Stadtliga.