Neue Kultursteuer regt auf: „Das ist Wahnsinn“

„Meiner Meinung nach sollte Kultur gar nichts kosten. Das ist kompletter Schwachsinn, vor allem in Wien. Hier ist eh schon alles so teuer. Ich habe selbst miterlebt, wie Gasthäuser zusperren mussten, weil die Mehrwertsteuer erhöht wurde. Wenn man die Leute immer weiter abzockt, gehen sie irgendwann halt nicht mehr hin.“

Dima P. (52) Geschäftsmann Bild: Martin A. Jöchl