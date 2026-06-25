Verbindungen am Airport Klagenfurt werden geändert

Dafür baut Eurowings sein Angebot auf der Strecke zwischen Köln und Klagenfurt aus. Die Verbindung soll ganzjährlich in den Flugplan aufgenommen werden. In der Vergangenheit zeigte sich die Strecke als sehr beliebt und wurde in den Sommermonaten von zwei auf drei Flüge pro Woche ausgeweitet. „Die positive Entwicklung dieser Strecke zeigt, dass der eingeschlagene Weg stimmt“, sagt Landesvize Martin Gruber (VP).