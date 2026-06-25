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Verbindungen am Airport Klagenfurt werden geändert

Kärnten
25.06.2026 15:13
Klagenfurt-Köln wird ausgeweitet.
Klagenfurt-Köln wird ausgeweitet.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Während sich der Klagenfurter Flughafen von einer Verbindung verabschieden muss, stärkt Eurowings ihre Flüge zwischen der Rheinmetropole Köln und der Kärntner Landeshauptstadt.

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Die irische Billigfluglinie Ryanair kündigte an, die Verbindung zwischen der Kärntner Landeshauptstadt und London in den Wintermonaten zu streichen. „Hier ist die Nachfrage für die Verbindung sehr schwach. Aber ab März werden die Flüge wieder angeboten“, erklärt Maximilian Wildt, Geschäftsführer vom Flughafen Klagenfurt.

Dafür baut Eurowings sein Angebot auf der Strecke zwischen Köln und Klagenfurt aus. Die Verbindung soll ganzjährlich in den Flugplan aufgenommen werden. In der Vergangenheit zeigte sich die Strecke als sehr beliebt und wurde in den Sommermonaten von zwei auf drei Flüge pro Woche ausgeweitet. „Die positive Entwicklung dieser Strecke zeigt, dass der eingeschlagene Weg stimmt“, sagt Landesvize Martin Gruber (VP).

Die Ausweitung der Verbindung ist auch ein wichtiges Signal für den heimischen Tourismus. Immerhin zählt das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen zu einem wichtigen Markt für die Kärntner Beherbergungsbetriebe. Jährlich kommen rund 800.000 Nächtigungen aus diesem Bundesland und dessen Nachbarregionen. 

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