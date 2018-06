Aus Hass auf FPÖ gemordet: Lebenslang für Tunesier

Der Richter ist bekannt dafür, dass er sehr schnell verhandelt. Dass es aber so rasch ging, überraschte alle Insider ziemlich: Montag um 8.45 Uhr hatte der Doppelmord-Prozess gegen Mohamed H. (55), der im Juli 2017 ein betagtes Ehepaar in Linz-Urfahr getötet hatte, begonnen, zwölf Stunden später lautete das Urteil lebenslange Haft und Einweisung in eine Anstalt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.