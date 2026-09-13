Monster aus dem Burgenland mischt die Filmwelt auf

Phänomen Stummfilm: Eine Frage des Ausdrucks

Im Gegensatz zu manchen Schauspiel-Kolleginnen, deren ewiger Gesichtsausdruck sich jenem von ägyptischen Totenmasken annähert, scheint Selina Heindl vielschichtiger zu sein. Apropos: In „Schnell ermittelt“ war die Burgenländerin bereits zu sehen, ebenso in „Die Fälle der Gerti B.“. Eine Episode von „Soko Linz“ ist bereits abgedreht. Am 30. September steht im Filmcasino Wien die Weltpremiere von „Frankenstein Fragment“ an, wo Heindl die weibliche Hauptrolle spielt. Sicher nicht jedermanns Sache, Kult-Regisseur Norbert Pfaffenbichler, vor dem die Amerikaner auf die Knie fallen, hat einen Stummfilm im Stile der 1920er-Jahre ins Leben gerufen: Schwarz-Weiß, ohne Untertitel, nur mit Musikuntermalung. „Ich war vor jedem Take zwei Stunden in der Maske“, sagt Heindl, die das Werk in seiner Gesamtheit bei der Uraufführung sehen wird. „Als Schauspielerin bekommt man am Set ja nicht wirklich was mit.“