Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wheels for Charity

Gemeinsam in Kärnten unterwegs, um Gutes zu tun

Kärnten
15.09.2026 11:00
Patrick Egger gründete vor rund drei Jahren den Verein „Wheels for Charity“.
Patrick Egger gründete vor rund drei Jahren den Verein „Wheels for Charity“.(Bild: Wheels for Charity)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Der St. Veiter Verein „Wheels for Charity“ macht aus Spenden konkrete Hilfe. Mehr als 40.000 Euro konnten seit der Gründung bereits für Menschen in Kärnten gesammelt werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Helfen muss nicht kompliziert sein. Manchmal braucht es nur eine Idee, die Menschen zusammenbringt, um gemeinsam Gutes zu tun. Patrick Egger gründete vor rund drei Jahren den Verein „Wheels for Charity“ und sammelt seither für Kärntnerinnen und Kärntner, die in Not geraten sind – mit beachtlichem Erfolg. Seit der Gründung konnten bei bisher 48 Veranstaltungen über 40.000 Euro gesammelt werden.

„Wir übergeben nie einfach nur das Geld, sondern helfen gezielt dort, wo Unterstützung benötigt wird – etwa mit Rollstühlen, Bekleidung oder Therapien“, ist Egger Transparenz besonders wichtig. Mittlerweile zählt der Verein bereits mehr als 200 Mitglieder.

„Wir fahren, um zu helfen“, lautet der Slogan – und genau das sei auch der Grundgedanke. Ob Auto, Motorrad, Anhänger oder Fahrrad: Entscheidend sei nicht das Fahrzeug, sondern die Bereitschaft zu helfen. „Wir kommen überall hin, wo Hilfe benötigt wird“, sagt der passionierte Motorradfahrer.

Patrick Egger überreichte Marietta Murnig vom Frauenhaus Sachspenden.
Patrick Egger überreichte Marietta Murnig vom Frauenhaus Sachspenden.(Bild: Wheels for Charity)

Die „Möglichmacher“ machen's möglich
In ganz Kärnten konnten bereits zahlreiche Projekte unterstützt werden – etwa mit Fahrkarten für Schüler, bei persönlichen Schicksalsschlägen oder durch Hilfe für das Frauenhaus. Neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen gibt es auch eine besondere Gruppe innerhalb des Vereins: die „Möglichmacher“. „Das sind wunderbare Menschen, die nicht nur finanziell, sondern auch tatkräftig mitanpacken und uns beim Auf- und Abbau unterstützen.“

Am 19. September lädt „Wheels for Charity“ beim Schützenverein in St. Veit zum ersten „Mensch ärgere dich nicht“-Turnier. Mitmachen kann jeder – vom Kind bis ins hohe Alter. Eintritt und Teilnahme sind kostenlos, freiwillige Spenden willkommen. Mitglied wird man bereits um drei Euro im Monat. Die Einnahmen kommen zu 100 Prozent einem guten Zweck zugute.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
15.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
122.790 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
109.703 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
97.186 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1749 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1028 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Außenpolitik
Szenarien für einen Kanzler-Wechsel in Deutschland
789 mal kommentiert
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz läuft es nicht nach Wunsch.
Mehr Kärnten
Wheels for Charity
Gemeinsam in Kärnten unterwegs, um Gutes zu tun
Krone Plus Logo
Vielen unbekannt
In den Wäldern wimmelt es vor teuren Gewürzpilzen
Leiche lag in Bachbett
Tragödie auf Baustelle: Vermisster Arbeiter tot!
Mitarbeiterin bedroht
Raubüberfall auf Tankstelle: Bewaffneter flüchtig
Überholmanöver
Motorradfahrer (22) stirbt bei Crash mit Lkw
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf