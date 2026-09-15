Gemeinsam in Kärnten unterwegs, um Gutes zu tun

Die „Möglichmacher“ machen's möglich

In ganz Kärnten konnten bereits zahlreiche Projekte unterstützt werden – etwa mit Fahrkarten für Schüler, bei persönlichen Schicksalsschlägen oder durch Hilfe für das Frauenhaus. Neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen gibt es auch eine besondere Gruppe innerhalb des Vereins: die „Möglichmacher“. „Das sind wunderbare Menschen, die nicht nur finanziell, sondern auch tatkräftig mitanpacken und uns beim Auf- und Abbau unterstützen.“