Gemeinsam in Kärnten unterwegs, um Gutes zu tun

Der St. Veiter Verein „Wheels for Charity“ macht aus Spenden konkrete Hilfe. Mehr als 40.000 Euro konnten seit der Gründung bereits für Menschen in Kärnten gesammelt werden.
Helfen muss nicht kompliziert sein. Manchmal braucht es nur eine Idee, die Menschen zusammenbringt, um gemeinsam Gutes zu tun. Patrick Egger gründete vor rund drei Jahren den Verein „Wheels for Charity“ und sammelt seither für Kärntnerinnen und Kärntner, die in Not geraten sind – mit beachtlichem Erfolg. Seit der Gründung konnten bei bisher 48 Veranstaltungen über 40.000 Euro gesammelt werden.
„Wir übergeben nie einfach nur das Geld, sondern helfen gezielt dort, wo Unterstützung benötigt wird – etwa mit Rollstühlen, Bekleidung oder Therapien“, ist Egger Transparenz besonders wichtig. Mittlerweile zählt der Verein bereits mehr als 200 Mitglieder.
„Wir fahren, um zu helfen“, lautet der Slogan – und genau das sei auch der Grundgedanke. Ob Auto, Motorrad, Anhänger oder Fahrrad: Entscheidend sei nicht das Fahrzeug, sondern die Bereitschaft zu helfen. „Wir kommen überall hin, wo Hilfe benötigt wird“, sagt der passionierte Motorradfahrer.
Die „Möglichmacher“ machen's möglich
In ganz Kärnten konnten bereits zahlreiche Projekte unterstützt werden – etwa mit Fahrkarten für Schüler, bei persönlichen Schicksalsschlägen oder durch Hilfe für das Frauenhaus. Neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen gibt es auch eine besondere Gruppe innerhalb des Vereins: die „Möglichmacher“. „Das sind wunderbare Menschen, die nicht nur finanziell, sondern auch tatkräftig mitanpacken und uns beim Auf- und Abbau unterstützen.“
Am 19. September lädt „Wheels for Charity“ beim Schützenverein in St. Veit zum ersten „Mensch ärgere dich nicht“-Turnier. Mitmachen kann jeder – vom Kind bis ins hohe Alter. Eintritt und Teilnahme sind kostenlos, freiwillige Spenden willkommen. Mitglied wird man bereits um drei Euro im Monat. Die Einnahmen kommen zu 100 Prozent einem guten Zweck zugute.
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