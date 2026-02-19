Vorteilswelt
40.000 Euro gespendet

Weihnachtshaus ist nun im „Sommerschlaf“

Burgenland
19.02.2026 10:55
Bei Gollnhubers wird die letzte Weihnachtsdeko abgebaut.
Bei Gollnhubers wird die letzte Weihnachtsdeko abgebaut.(Bild: Familie Gollnhuber)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Familie Gollnhuber übergab knapp 40.000 Euro für gute Zwecke. Jetzt wird die komplette Dekoration wieder abgebaut.

0 Kommentare

Zuerst Eiseskälte, dann wilde Windböen – die Abbauarbeiten beim Weihnachtshaus der Familie Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf waren dieses Jahr alles andere als einfach. Inzwischen sind aber alle Figuren sicher auf dem Dachboden verstaut worden, wo sie ihren „Sommerschlaf“ verbringen werden.

Rasen wird rekultiviert
„Ohne die vielen engagierten Helfer wäre die bisherige Abbauleistung unter den harten Bedingungen kaum möglich gewesen“, sagt Sabine Gollnhuber. Im März werden die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. Danach beginnt die Rekultivierung der Rasenflächen, damit sich diese bis erholen können.

Weniger Besucher wegen Kälte
Aufgrund der Wetterbedingungen im Dezember kamen heuer etwas weniger Besucher zum Weihnachtshaus. Dennoch konnten knapp 40.000 Euro an gemeinnützige und wohltätige Einrichtungen übergeben werden, darunter das Rote Kreuz, der Sterntalerhof, die MOKI Burgenland, die Österreichtafel und diverse Tierschutzvereine. „Das Herz unserer Veranstaltung sind unsere Gäste und ihre Spendenbereitschaft“, heißt es aus dem Organisationsteam.

Übrigens: Der Termin für die nächste Saison steht schon fest: 21. November 2026 bis 6. Jänner 2027.

Burgenland
