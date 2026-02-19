Weihnachtshaus ist nun im „Sommerschlaf“

Weniger Besucher wegen Kälte

Aufgrund der Wetterbedingungen im Dezember kamen heuer etwas weniger Besucher zum Weihnachtshaus. Dennoch konnten knapp 40.000 Euro an gemeinnützige und wohltätige Einrichtungen übergeben werden, darunter das Rote Kreuz, der Sterntalerhof, die MOKI Burgenland, die Österreichtafel und diverse Tierschutzvereine. „Das Herz unserer Veranstaltung sind unsere Gäste und ihre Spendenbereitschaft“, heißt es aus dem Organisationsteam.