Wilde Kollision: Zwei Motorradlenker stürzten

Zwei Motorradlenker sind am Sonntagvormittag auf der Weißensee Straße in Kärnten kollidiert. Beide Lenker – ein 68-Jähriger aus Tirol und eine 58-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau – stürzten.
Gegen 10.20 Uhr war der 68-Jährige aus Tirol mit seinem Motorrad von Weißbriach kommend bergwärts unterwegs. In einer Rechtskurve am Kreuzberg kam ihm eine 58-jährige Motorradlenkerin entgegen. Die beiden sahen einander zu spät, konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierten.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzten beide und wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Villach eingeliefert. Die anschließende Bergung der Motorräder wurde von der Feuerwehr Weißbriach übernommen. Sie war mit acht Mann im Einsatz.
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