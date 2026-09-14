Oboe und Fagott: Die Stiefkinder in der Musik

Nur 33 Kärntner wollen hingegen das warm, tief, ausdrucksstark und melancholisch klingende Fagott erlernen. „Es gibt kein schöneres Instrument, ich lasse es nicht mehr los“, sagt Johanna Gigler (15) aus Kleblach Lind. Zehn Jahre wird sie bereits von Johann Brunner, Fagottlehrer und Direktor der Musikschule Spittal, unterrichtet. Ihr Fagott hat eine Rohrlänge von 2,87 Metern: „Es ist einfach großartig.“ Gigler räumte in den vergangenen Jahren bei prima la musica-Landes- und Bundeswettbewerben zahlreiche Preise ab: „Es steht fest, ich werde Fagott studieren.“