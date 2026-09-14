Pop-Ikone begeisterte ihre Fans auf der Rosenburg

Die Pop-Ikone begeisterte mit ihrer zehnköpfigen Band, einer beeindruckenden Bühnenshow in zauberhafter Kulisse und einem Auszug aus ihren Liedern, darunter viele unvergessliche Hits, wie „99 Luftballons“. Die „Krone“ verloste dafür exklusive Fanpackages inklusive Meet & Greet sowie zusätzliche Konzerttickets.