Bei der Renaturierung brennt jetzt der „Baum“

Mehr Geld für konkrete Projekte

Entscheidend sei aber die Umsetzung mit Hausverstand. Es brauche weniger Zeigefingerpolitik und vor allem Geld für konkrete Projekte. Fast blatt-genau auf dieser Linie steht Helga Krismer, Klubobfrau im NÖ Landtag: „Renaturierung ist eine Chance für unsere Gemeinden!“ Ihren Angaben zufolge sind 136 Gemeinden in Niederösterreich von der Regelung betroffen. Diese bräuchten jetzt aber volle Unterstützung seitens des Landes. Totschnig habe aber nur „ein substanzloses Papierl in Brüssel abgeliefert“.