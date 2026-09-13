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Lesefreude um 161 Euro

1000 Bücher helfen beim richtig Lesen lernen

Niederösterreich
13.09.2026 16:00
100 kostenlose Bücherpakete: Andreas Kollross und Anna Stacher-Gfall
100 kostenlose Bücherpakete: Andreas Kollross und Anna Stacher-Gfall(Bild: NÖ GVV(Montage))
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Der Verband der sozialdemokratischen Gemeindevertreter (GVV) im Land hat deshalb beim Verlag Jungbrunnen 100 Bücherpakete zu je zehn Büchern erworben und verteilt diese zu Schulbeginn in ausgewählten Volksschulen im ganzen Land aus, so GVV-Präsident Kollross.

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Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Wie sich ihre Zukunft entwickelt, hängt nicht zuletzt von ihrem Leseverhalten ab. Und das wollen wir mit unserer Bücheraktion fördern“, erklärt Bürgermeister Andreas Kollross. 

10 Kinderbücher pro Paket
„Unser Buchpaket im Wert von 161 Euro enthält zehn wunderbare Kinderbücher von renommierten Autoren und Illustratoren und es verspricht unvergessliche Lesestunden voller Sprachspiel, Spannung und Emotionen“, ist er überzeugt. In Zeiten der digitalen Revolution will man einen starken Impuls zum richtigen Lesen setzen.

Qualität bei Inhalt, Sprache und Bildern 
Anna Stacher-Gfall, Geschäftsführerin des Verlags Jungbrunnen: „Unsere Bücher sind mitreißend und regen zum Weiterdenken und -fabulieren an, auch brisante Themen werden nicht ausgelassen. Junge Leser werden unterhalten, ohne ihnen triviale Ideal- und Scheinwelten vorzugaukeln.“ Besonderen Wert lege man auf Qualität bei Inhalt, Sprache und Illustrationen.

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