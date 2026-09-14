Ombudsstelle für verunsicherte Mieter

Nach dem Verkauf von mehr als 1200 Gemeindewohnungen in Wiener Neustadt will die FPÖ nun betroffene Mieter unterstützen und eine eigene Ombudsstelle für sie einrichten.
Als Ansprechpartner soll Rechtsanwalt Markus Tschank zur Verfügung stehen. Wann und wo die Beratungen stattfinden, soll noch bekannt gegeben werden. Die Freiheitlichen kritisieren vor allem den Verkauf der Gemeindewohnungen an private Immobilienunternehmen. Zur Erinnerung: Privatinvestor Michael Tojner kaufte mit seiner Firma „WertInvest“ kürzlich acht Siedlungsanlagen.
Die Verunsicherung bei den betroffenen Mietern ist groß
Alexander Landbauer, FPÖ Klubobmann
Gleichzeitig fordert die FPÖ auch, die Verkaufserlöse in die Sanierung der verbliebenen Gemeindewohnungen zu investieren.
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