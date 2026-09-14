Ombudsstelle für verunsicherte Mieter

Als Ansprechpartner soll Rechtsanwalt Markus Tschank zur Verfügung stehen. Wann und wo die Beratungen stattfinden, soll noch bekannt gegeben werden. Die Freiheitlichen kritisieren vor allem den Verkauf der Gemeindewohnungen an private Immobilienunternehmen. Zur Erinnerung: Privatinvestor Michael Tojner kaufte mit seiner Firma „WertInvest“ kürzlich acht Siedlungsanlagen.