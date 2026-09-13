Umstrittener Stadtchef gibt Amt demnächst ab

ÖVP kündigte Arbeitsübereinkommen

Diese Woche dann der nächste Wirbel: Die ÖVP – sie hält ein Mandat im Gemeinderat – kündigte Ramharters Partei das bestehende Arbeitsübereinkommen auf. Grund dafür waren wieder geplante Umwidmungen. „Informationen dazu waren oft widersprüchlich, Zahlen und Fakten wurden immer wieder angepasst“, ärgert sich ÖVP-Parteiobmann Peter Bosetzky. Seine Stimme ist mit den drei Stimmen der FPÖ im Gemeinderat das Zünglein an der Waage, um über eine Mehrheit zu verfügen.