Leobersdorfs Bürgermeister kündigt Rückzug an

Wie soeben bekannt wurde, gab der Leobersdorfer Bürgermeister Andreas Ramharter heute seinen Rückzug bekannt. Gerüchten zufolge hat sich dieser Schritt bereits seit Längerem angekündigt.
Seit Längerem wurde es gemunkelt, jetzt ist es fix. Andreas Ramharter, Bürgermeister in Leobersdorf, Bezirk Baden, hat heute im Zuge einer Kindergarteneröffnung verkündigt, dass er sein Amt als Bürgermeister in den nächsten Wochen zurücklegen wird.
Ramharter ist seit 2012 Bürgermeister in der knapp über 5000-Seelengemeinde. Zuvor war er bereits acht Jahre Vizebürgermeister. Seit der letzten Gemeinderatswahl 2025 verlor er jedoch die absolute Mehrheit und musste sich mit elf von 29 Mandaten zufriedengeben.
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