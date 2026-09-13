Leistungsbewerb: „Wasser marsch!“ einmal umgekehrt

Mehr als 900 Zillenteams mit über 1800 Startern waren am Landeswasserdienstleistungsbewerb am Badesee Rechnitz am Start.
Rund die Hälfte der Teilnehmer am 2. Burgenländischen Landeswasserdienstleistungsbewerb kam aus dem Burgenland, insgesamt waren Mannschaften aus sechs Bundesländern vertreten. Damit bestätigte die zweite Auflage eindrucksvoll den hohen Stellenwert des Wasserdienstes innerhalb der Feuerwehren. An beiden Bewerbstagen waren höchste Konzentration und Präzision gefordert.
Vom Seilknoten bis zum Zillenfahren
Erst mussten die Teilnehmer bei der Station „Seilknoten“ ihr Können unter Beweis stellen. Ein zufällig bestimmter Knoten war innerhalb einer Minute fachgerecht am Knotengestell auszuführen. Beim Zillenfahren galt es, die Strecke im Zweier möglichst schnell und fehlerfrei zu bewältigen. Schwimmholz, Tore und „Gassenzillen“ verlangten den Bewerbern Geschick, Kraft, Technik und perfekte Zusammenarbeit ab.
Durch die burgenländische Brille sah man folgende Bronze-A-Ergebnisse: Damen: Rudersdorf-Berg 1 vor Weiden bei Rechnitz-West 1 und Schachendorf 2. Herren: Jabing 1 vor Rechnitz 4 und Podgoria 2.
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