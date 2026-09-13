Leistungsbewerb: „Wasser marsch!“ einmal umgekehrt

Vom Seilknoten bis zum Zillenfahren

Erst mussten die Teilnehmer bei der Station „Seilknoten“ ihr Können unter Beweis stellen. Ein zufällig bestimmter Knoten war innerhalb einer Minute fachgerecht am Knotengestell auszuführen. Beim Zillenfahren galt es, die Strecke im Zweier möglichst schnell und fehlerfrei zu bewältigen. Schwimmholz, Tore und „Gassenzillen“ verlangten den Bewerbern Geschick, Kraft, Technik und perfekte Zusammenarbeit ab.