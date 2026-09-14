Mann auf Strecke! Aufregung um brenzlige F1-Szene

Eine brenzlige Szene, die so nicht hätte stattfinden dürfen, wie auch Experte Ralf Schumacher bei „Sky“ verärgert anmerkte: „Das ist ein absolutes Versagen der Rennleitung“, polterte der Deutsche. Eine Szene, die am Ende zum Glück ohne Zwischenfall endete, aber sicher noch für Diskussionen bei der Rennleitung sorgen wird.